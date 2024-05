Yvy, la tierra como bandera de lucha | El Territorio

El audiovisual, que tiene detrás a varias organizaciones, se estrenó el viernes en la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado y retrata la contienda de pequeñas comunidades ante las problemáticas del monocultivo, la deforestación y otras.

sábado 11 de mayo de 2024 | 18:10hs.

Imagen referencial.

La resistencia radica en los reductos rurales, con el amor por la tierra y la defensa de la naturaleza como real rebeldía.En parte, eso es lo que busca graficar Yvy, el documental sobre comunidades campesinas específicas del norte misionero. Dirigida por Juan Mascaró, el proyecto es una co-producción entre el MTE-Rural y docentes investigadores de la Universidad Nacional de Luján, que pudo ver la luz gracias a los recursos que el Incaa supo administrar en pos del crecimiento del cine argentino.

"Estamos rodeados. Hay 62.000 hectáreas de monocultivo de pino acá en el municipio de Libertad", cuenta Eduardo Vázquez, que dio su testimonio para el documental. Miembro de la cooperativa Parajes Unidos de Libertad, Eduardo es uno de los David que lucha contra el gigante Goliat (que se consolida respaldado por el Estado y otras multinacionales amigas).

Eduardo es claro y tiene un tono sincero y ameno que de entrada parece decirnos que podemos confiar en él. Así, desliza de manera simple las vivencias de la gente que vive en la zona, cómo esa mega producción de pino les afecta la salud con alergias y trastornos respiratorios siempre en la misma temporada del año, cómo a fuerza de constante diálogo con los representantes de las empresas y del gobierno consiguen ganar un poquito de aire para tener cultivos, animales y vidas más sanas.

"Yo vivo a dos metros de la plantación. Todo el borde de mi chacra y de mi casa es un pinal" refirió al subrayar los pequeños acuerdos que fueron logrando.Y así como esta, la situación de otras 4 comunidades se desenvuelve en el audiovisual. Junto con la de Libertad, son parte la comunidad guaraní Iriapu (Iguazú), La Juanita, Productores Unidos y Bella Vista (Pozo Azul) todas organizadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), como parte de la UTEP: Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

El saqueo forestal, la deforestación de monte nativo, el desplazamiento de las comunidades originarias por falta de recursos naturales y otras problemáticas definen en sí, la eterna lucha por: tierra, techo y trabajo. De esta manera, Yvy se considera un poliedro de realidades que se unen y entrecruzan a la vez que refleja la diversidad de Misiones.

El equipo venía de trabajar con distintas cooperativas y espacios de producción del MTE en otras provincias, como los horticultores de La Plata Este y Luján, los crianceros en el Este pampeano, comunidades mapuches en el Sur de Neuquen, entre otras, cada una con sus particularidades. "El clima determina mucho la vida de los pueblos y Misiones con el calor, con esa exuberancia de vegetación, es un entorno que marca mucho la vida de la gente.

"Lo que vimos es que hay mucha vida colectiva, mucha vida compartida", comenzó definiendo Juan Mascaró, director del filme, al tiempo que destacó otro factor importante: ser zona de frontera, donde se expresa con más énfasis lo multicultural. "Tenés incluso otras formas de hablar, de expresarse... hay una riqueza cultural, pero de todo tipo, no solo vinculada al habla, a la lengua, sino a las historias, a la música... un montón de situaciones que enriquecen mucho la vida colectiva", marcó.

En esa línea, el documentalista resaltó que esa vida en colectivo es uno de los aspectos que más se sostiene en el entorno rural y que permite seguir organizándose en pos de una mejor vida. "La ciudad aísla mucho. Yo creo que en las zonas rurales parte cotidiana de la vida comunitaria no se perdió. Es un gran valor, porque un signo de esta época es la vida individualizada y eso tiene un montón de consecuencias. Una de ellas, la dificultad cada vez más creciente para organizarse, para tener objetivos comunes como pueblo. Hay un valor muy importante ahí y que es un tesoro de estas comunidades", alegó.

En coincidencia, Eduardo retrató que todas las comunidades nombradas del norte misionero trabajan en conjunto, en red. "En Iguazú, en Pozo Azul, cuando ellos necesitan, nosotros estamos allá y cuando nosotros necesitamos ellos también están acá", afirmó. Su cooperativa arrancó con unas 14 personas y hoy contiene a unos 150 socios, 80 los más activos, que trabajan en huertas comunitarias, producción de mandioca, banana, rosella, mermeladas y pikles, entre otras.

Unir voluntades

Al lamentar profundamente el desguace del Incaa como organismo que no solo permitía que historias anónimas como éstas vieran la luz sino también acercar toda la experiencia del cine a lugares recónditos, Mascaró ponderó que, tras su estreno en el cine Gaumont de hace unos días y el de la Facultad de Eldorado del viernes, Yvy "ya está siendo una herramienta de visionado, de debate y de conexión para que las comunidades conozcan la situación de otras".

Además de la apuesta ancestral a la agroecología, el director destacó el caso de Pozo Azul, como resultado de la lucha local por la tierra. "La regularización de miles de hectáreas de tierra, la dimensión del caso, nos sorprendió. Es una de las regularizaciones, de la socializaciones de tierra más importantes en la historia argentina", planteó.

En tanto, Eduardo Vázquez, con una emoción que todavía no podía traducir en palabras para dimensionar hasta dónde llegó la contienda de estas poblaciones, celebró que la localidad pudiera conocer más de cerca su historia, "que chicos de la Universidad, de la escuela pudieran ver cómo se fueron construyendo las cosas, que no cayeron del cielo, sino que se peleó, se luchó". "Justamente lo que buscamos es dejar un futuro un poco mejor a nuestros hijos, nuestros nietos. Quizás algunos nietos ya no nos conozcan pero van a mirar la película y van a saber cómo fue. Hay un documento que demuestra cómo se peleó, cómo se creó esto", cerró, conmovido.