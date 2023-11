La Escuela de Ballet Folklórico del Parque cierra el año en el Teatro Lírico

martes 07 de noviembre de 2023 | 9:15hs.

"Danza Con Todos", el ciclo de la Escuela del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, cumple su segundo año y compartirá el trabajo realizado durante el año el próximo sábado 11 de noviembre a las 16 horas. La entrada es libre y gratuita.

Con esta propuesta que involucra a más de 200 alumnos, el público tendrá la posibilidad de disfrutar de las propuestas artísticas de este programa, en el que se demostrará el amplio campo de experiencias que han adquirido durante el año.

Este proyecto surgió como respuesta a la necesidad de mantener espacios de educación no formal dedicados al folklore en general y a las danzas de la tierra en particular. En este sentido, busca atender a la comunidad no solo de Posadas, sino también de las localidades vecinas, contribuyendo a la formación artística en las danzas folklóricas.

De esta manera, "Danza Con Todos" destaca la importancia de la enseñanza de la danza en el contexto folklórico, con el objetivo de acercar los principales conceptos del lenguaje artístico del ballet folklórico a toda la comunidad. El ciclo está dirigido a niños, jóvenes y adultos que han aprovechado la oportunidad de alcanzar objetivos netamente artísticos en un entorno de educación no formal. Las clases estuvieron a cargo de maestros bailarines del elenco del Ballet Folklórico, Sebastián Sánchez y Lucía "Coco" Morel, y también contaron con la participación de maestros invitados, como Tamara Okulovicz, Nahuel Antúnez y Valentina Siegel, quienes enriquecieron la perspectiva del aprendizaje de la danza.

El objetivo artístico de este cierre anual es compartir con el público lo aprendido, mostrando las producciones realizadas durante el año a través del trabajo creativo, que combina el aprendizaje de danzas argentinas y regionales en forma de juegos, celebraciones y diversos recorridos por el folklore en general.