Productores de leche buscan sostenerse y aseguran un repunte de la producción

sábado 21 de octubre de 2023 | 12:00hs.

La mayor cuenca de productores de lácteos en Misiones se distribuye entre Colonia Aurora, San Vicente y 5 de Mayo. Los responsables de distintas Cooperativas que se dedican a este tipo de producción afirmaron que no se produce como épocas normales pese a la recuperación de la pastura. Previo a la sequía llegaban a sacar entre 15 y 20 litros de leche por productor por vaca y actualmente sacan hasta 13 litros diarios promedio.



La producción de leche y quesos busca sostenerse más allá de los costos de alimentar las vacas, recuperar o incorporar animales, y la competencia con otras grandes industrias que llegan de otros puntos de la Argentina.



“En cuanto a la leche hubo un repunte importante, capaz en más de un año lograremos llegar a la cantidad productiva previa a la sequía”, dijo Jorge Dieterch, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Las Mercedes de San Vicente, a El Territorio.



Por otro lado, Ernesto Corneliuos, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), relató un panorama de cómo se encuentra el sector actualmente y la asistencia que se le brinda a más de los 300 productores que se dedican a este tipo de producción en Misiones.



Acompañamiento a productores

El técnico que forma parte de la agencia de extensión rural del Inta Santa Rita, trabaja desde 1997 en forma conjunta con otras instituciones buscando potenciar la producción de lácteos en Misiones.



“Desde esa época había productores que hacían queso, y se incrementó la demanda para industrializar. Además del Inta, también intervino el Inti, el Ministerio del Agro y la Producción y otros para poder potenciar a estos productores”, explicó. Luego, añadió que desde el Inta se brinda asesoramiento para la formulación de los proyectos del armado de la industria lechera así como también de quesos.



“Es un trabajo articulado entre varias instituciones para poder contribuir con el productor”, sostuvo.



Aclaró que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo responsable de la sanidad.



Tras ser consultado por la pastura, contó que por los altos costos del forraje se aplican alternativas para suplir la proteína con otras plantas.



“La sequía afectó toda la producción. Este invierno hubo una recuperación, pero como no hubo heladas los verdeos no tuvieron el desarrollo que amerita la alimentación del animal. Hace años atrás ya se implementó la elaboración de silos de maíz para el ganado a fin de cubrir los baches de la sequía. Pero, en el último tiempo nos limitó los costos de semillas y las horas de máquinas para la elaboración”, explicó sobre la temporada de seca.



Según Cornelius, dentro del Departamento misionero de 25 de Mayo donde se encuentran los municipios de 25 de Mayo, Alba Posse y Colonia Aurora, la mayor concentración de productores se encuentra en Colonia Aurora.



“En esta zona existen tres cooperativas que nuclean alrededor de 200 productores. Son las Cooperativas Agropecuaria y Forestal Tambera Esperanza kilómetro siete; la Cooperativa Alto Uruguay Limitada; y Cooperativa Agroforestal Tambera Aurora Limitada”, detalló.



Agregó que en Colonia Aurora hay otros 100 productores que no forman parte de ninguna cooperativa, pero quienes reciben asistencia y el seguimiento correspondiente para controlar la sanidad de los animales y la producción.



En este contexto, detalló sobre la labor interinstitucional con la Universidad de Río Cuarto, el gobierno de Misiones, el Ministerio del Agro y la Producción, el Ministerio de Salud Pública, Agricultura Familiar, en conjunto con el Inta para los muestreos y seguimientos de brucelosis y tuberculosis en todos los animales de la cuenca lechera a modo de monitorear la sanidad.



“Como desafío para los próximos años estamos trabajando en módulos con productores para demostrar las pasturas que existen hoy, y como con un manejo rotativo resultan los nuevos forrajes que se implementarán”.



Por último, relató que los litros promedio anual son trece, “pero en verano puede elevarse hasta 15 y en invierno mermar, aunque en los últimos años fue equilibrado porque los productores se preparan con forraje para la temporada invernal como verdeo y silos de maíz para que la producción sea más estable”.



Explicó que productores puntuales en años buenos “pueden llegar a sacar hasta 20 litros por dìa”.



La producción repunta

Por otra parte, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Las Mercedes contó que son 24 las familias productoras de leche que llegan a producir hasta cinco mil kilos de quesos por mes; y entre 42.000 y 45.000 litros de leche que se comercializan dentro del municipio y en zonas aledañas.



“La producción de leche viene repuntando porque nos estamos acercando al verano y afrontamos un momento complicado con las ventas por la misma crisis económica del país”, expresó.



Según Dieterch, existe una recuperación post sequía, pero no es total.



“La realidad es que no llegaremos a la cantidad que producimos antes. La vaca que mermó no recupera más, y aquellos productores que perdieron sus animales en la seca no volvieron a incorporarlos porque se encareció mucho, y no hay fondos para recuperarlos. Tardaremos más de un año para recuperar esa producción”.



Sobre los forrajes, aseguró que la pastura sí tuvo una recuperación total por las precipitaciones. Detalló que la Cooperativa cuenta con la producción de lácteos y de granos que son para repartir entre los mismos productores y socios para que puedan seguir sosteniendo a los animales.



“Todas las cooperativas de Misiones que se dedican a la producción de lácteos están sufriendo con las exportaciones debido a que las grandes industrias no están exportando, por lo que esos productos llegan a la tierra colorada con un valor por debajo al nuestro. No podemos repuntar el precio de lo que realmente vale porque debemos vender”, apuntó.



Luego, Antonio Camargo, presidente de la Cooperativa Nuevo Esperanza de Colonia Aurora, precisó que distribuyen a la zona sur, centro y norte de Misiones. También a los mercados concentradores de Posadas y Oberá.



“Repuntamos mucho la producción de leche, actualmente nos perjudicó la crecida del río que sacan la leche y están haciendo quesos por falta de energía”. Contó que son 45 familias productoras que producen cerca de 150.000 litros de leche por mes, mientras que el queso se encuentra en una producción promedio de 8.000 kilos de queso barra, 5.000 de cremoso, 2.000 de mozzarella y 1.500 de kilos de ricota.



El colono produce hasta 3.000 litros de leche por mes, los productores más pequeños sacan entre 300 y 500 litros mensuales. Estamos trabajando bien pese a la crisis económica y otras situaciones circunstanciales que hay que afrontarlas”, finalizó. Actualmente se saca hasta 13 litros diarios promedio por vaca. Foto: Carina Martínez

Grandes pérdidas por falta de energía

Según indicó Antonio Camargo, presidente de la Cooperativa Nuevo Esperanza de Colonia Aurora, el municipio está sin luz desde el lunes tras el fuerte temporal que azotó Misiones y provocó destrozos materiales en varias localidades. “Estamos sin energía eléctrica desde hace varios días y nos limita la producción. Necesitamos que haya inversión en energía eléctrica para que podamos estar mejor y esto nos perjudique menos. Hay muchas pérdidas porque no tenemos generador”, lamentó.



Contó que la falta del suministro complica la producción de leche, por lo que muchos debieron comenzar con la de queso para que las pérdidas no sean mayores ante esta situación.