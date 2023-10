“Nos cuesta la competencia a nivel provincial”

domingo 01 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Durante cuatro años, Noelia Billerbeck fue la capitana de Las Pumas. Llegó sin ser “del palo” y se convirtió en una referente de la ovalada no sólo en Misiones, sino también en todo el país. La Cuchu valora el trabajo de las chicas que practican rugby y entiende que hay un gran esfuerzo detrás, pero también analiza qué le falta al deporte para crecer. Misiones es, desde hace varios años, una referencia en cuanto a rugby femenino. A nivel regional siempre tiene equipos competitivos, tanto a nivel clubes como de selecciones. Pero los resultados no llegan solos. Hace falta trabajo y para un futuro desarrollo la claridad de aprovechar algunos hitos.

Que la Cuchu Billerbeck haya sido parte de la selección argentina y hasta capitana fue, sin dudas, un punto a favor muy grande.

“Fue un orgullo todo lo que pude lograr. El rugby me dio una oportunidad única. Yo jugaba al básquet y el rugby me dio la oportunidad no solamente de trascender la provincia, sino también internacionalmente”, reconoció la Cuchu.

“Veo que en el rugby misionero fui un espejo para muchas chicas que después lograron llegar a la selección. En Eldorado tenemos a Araceli Oviedo, a Yamila González y a Agustina Ibáñez como juvenil y también en chicas en Jardín América. Creo que fue un buen período que hoy marca una linda realidad para las chicas en Misiones”, analizó la eldoradense.

Pero ese buen momento del que habla la ex capitana de Las Pumas, hoy Las Yaguaretés, no se coincide en desarrollo. Es decir, Misiones obtiene buenos resultados, pero no puede traducir eso en cantidad de jugadoras. La materia prima está, de eso no hay dudas, pero sigue siendo complicado para las chicas poder tener competencia constante, una clave para mejorar.

“En mi época éramos personas que veníamos de otros deportes, practicamos rugby y nos fue bien, pero creo que el resultado de base es lo que va a hacer es que sigamos teniendo resultados. Hoy las chicas entrenan en los clubes, pero falta competencia”, detalló Billerbeck.

“Nos cuesta porque la competencia a nivel provincial no es ardua como en otras provincias. Eso marca mucho y veo un sobreesfuerzo de las chicas, como hacía yo, de entrenar con los varones. Eso te da un plus en los roces físicos, que a nivel nacional e internacional se nota por la exigencia”, explicó la Cuchu.

“En la provincia logramos muchos más resultados a nivel femenino que masculino. Lo cierto es que la vara para el masculino está más alta y la referencia es Buenos Aires y sus alrededores o en el centro del país. Misiones trascendió mucho en la formación de jugadoras y hoy quizás lo que nos falta son las bases, es decir las inferiores y los más chiquitos”, recalcó.

En ese sentido, Billerbeck también aclaró que el panorama en el país cambió. “A nivel nacional está mucho más parejo, hay más provincias que ampliaron su base y hoy tienen un gran rugby femenino, entonces todo es mucho más parejo”, comentó.

Para Billerbeck el camino está claro, aunque sabe que no es algo sencillo. Misiones tiene potencial, pero necesita mejorar sus bases, hacerlas fuertes y potenciar a aquellas jugadoras que tienen la habilidad para llegar lejos, pero que carecen de una competencia constante que les haga dar el salto de calidad necesario.

Informe de domingo

Rugby femenino, conquistas y desafíos

Las Zorras y un camino que se sigue trazando a pura pasión y compromiso

"Nosotras dejamos de hablar de sacrificios, creo que ya encontramos el equilibrio"

Las hermanas Kraus imprimen su sello en una cuna de renombre

“Nos cuesta la competencia a nivel provincial”

Las tres claves de Seró para desarrollar el potencial