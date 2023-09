Este fin de semana, octava fecha de la Liga de Puerto Rico

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 12:00hs.

Este próximo fin de semana la Liga Regional de Puerto Rico va a tener mucho rodaje, con encuentros previstos los días sábado y domingo, la octava fecha del campeonato se va a competir, donde los clubes, tanto en la zona A como en la B buscan la clasificación a siguiente instancia del Torneo Clausura.

Por la zona A, El Club Jardín América que viene de ganar 2 a 1 como visitante en el clásico ante Timbó va a ser anfitrión. Al ‘lobo’ le ™oca disputar su cotejo ante el Club 25 de Mayo de Puerto Rico. En tanto, el ‘verde’ quiere levantarse tras la caída ante su eterno rival, debe visitar a Asociación Helvecia en Ruiz de Montoya.

Tras concluir la fase de grupos, se van a disputar las instancias decisivas, desde cuartos hasta la final, todos con partidos de ida y vuelta, por lo tanto, cada vez falta menos para conocer quién se quedará con el título. El Club Timbó de Jardín América es el vigente campeón y además tendrá participación a partir de octubre del Torneo Regional Amateur de Fútbol.

Todos los partidos de la octava fecha:

Zona A:

Club Jardín América vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, sábado 30 de septiembre, 20:30 horas

Papel Misionero de Capioví vs. Belgrano de El Alcázar, sábado 30 de septiembre, 21 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Club Timbó de Jardín América, domingo 1 de octubre, 16:30 horas

Zona B:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Atlético Garuhapé, sábado 30 de septiembre, 16:30 horas

Club Mandiyú de Garuhapé vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 1 de octubre 17 horas

Libre: Atlético León de Puerto Leoni

Tabla de posiciones:

Zona A:

Timbó 16 puntos (+6)

Club Jardín América 15 puntos (+6)

Club 25 de Mayo 12 puntos (+3)

Belgrano 7 puntos (-2)

Papel Misionero 5 puntos (-5)

Helvecia 4 puntos (-8)

Zona B:

Atlético León 16 puntos (+14)

Mandiyú 9 puntos (0)

Atlético Garuhapé 8 puntos (+3)

Atlético Demisiones 5 puntos (-1)

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 puntos (-16)