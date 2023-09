Asociaciones médicas de Misiones debaten si aplicarán un extra por cada consulta

lunes 25 de septiembre de 2023 | 10:48hs.

En la jornada de hoy, los profesionales representantes de los Círculos Médicos Zona Sur, Zonas Centro y Alto Paraná se reunirán para debatir y establecer una postura respecto al planteamiento de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) y otras 30 asociaciones sobre cobrar una suma fija al paciente en la consulta además de la orden médica.

“Luego de ponernos de acuerdo emitiremos una comunicación de manera conjunta. La reunión es por zoom, dada la distancia” sostuvo a El Territorio, Ubalda Astrada, presidente del Círculo Zona Sur. Lo cierto es que, más allá de la decisión de las entidades médicas, el cobro de plus es una realidad de larga data en la provincia, de hecho actualmente los cobros alcanzan hasta 10 mil pesos la consulta, además de la orden emitida por la obra social o prepaga.

Un grupo de más de 30 asociaciones que nuclean a médicos de distintas especialidades, anunció que comenzarán a cobrar un plus o bono adicional ante la falta de actualización de tarifas por parte de obras sociales y prepagas. Este monto en su inicio sería de $6.000 y se actualizará cada dos meses, según señala el comunicado. Los profesionales aclararon que no es un adicional ni un copago o coseguro, sino que fue denominado como un “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes .

Los valores de la consulta en Misiones

Por resolución G 071/2023 de este mes, el Colegio Médico de Misiones actualizó los importes de la consulta médica, tanto diurna como nocturna y las guardias médicas. No obstante, si bien es un honorario ético sugerido por la entidad colegiada, las obras sociales están lejos de cumplir con esas cifras, según aducen desde el Colegio.

Según los nuevos montos, la consulta diurna cuesta ahora 7.100 pesos y la nocturna 9.650 pesos; consulta a domicilio, diurna 10.900 pesos y nocturna 11.900 pesos; consulta a especialista, 10.100 pesos durante el día y 11.900 pesos durante la noche. Asimismo, la consulta a domicilio diurna del especialista asciende a 13.900 pesos y la nocturna 14.700 pesos. El servicio de guardia de 24 horas, en tanto, tiene un valor de 127.700 pesos.

“Las obras sociales abonan menos de la mitad del valor que nosotros fijamos. No sólo pagan menos de la mitad, sino que lo hacen cada tres meses, cuatro meses, seis meses; a veces se les suspende el servicio (a las obras sociales). Cada uno tiene un valor diferente, sin embargo las prepagas siguen subiendo sus precios. Nosotros sufrimos un destrato por las obras sociales”, sostuvo en una entrevista reciente con este medio el presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores y aseveró: “Prácticamente ninguna se acerca a los valores que nosotros consideramos justo”.