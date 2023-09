Empresas de colectivo amenazan con suspender servicios nocturnos y a trabajadores

martes 19 de septiembre de 2023 | 17:55hs.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) amenaza con suspender el servicio a trabajadores y el servicio nocturno en las provincias. Son las medidas a ser adoptadas “de mantenerse las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del interior del país”.

Es decir procederían de esta manera si persiste la falta de asistencias del Gobierno nacional. “La ecuación económica del sector está quebrada, como consecuencia de un grave desequilibrio entre los ingresos, desactualizados e insuficientes, y los costos de la operación, que se incrementan sin control”, señala en un comunicado emitido por Gerardo Ingaramo presidente de Fatap.

“Las empresas nucleadas en Fatap se encuentran en graves dificultades para cumplir sus compromisos: salariales, comerciales e impositivos y mantener operativas las unidades que prestan los servicios, siendo materialmente imposible la normal prestación del servicio público de transporte en el interior del país”, añade el escrito.

En el comunicado se añade que el aporte proporcional que el tesoro nacional destinó al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y a las provincias del interior del país alcanzaba un 85% y 15% respectivamente. Pero ahora, esa proporción es 90% y 10%, “en una clara expresión de unitarismo en el reparto de los fondos de origen nacional. Es por ello que solicitamos, de una vez por todas, se le dé al interior un trato igualitario y equitativo, dado que en nuestras provincias también se experimentan los nocivos efectos de las devaluaciones del peso, del aumento de los combustibles, de los incrementos salariales y el incremento general de todos los precios de la economía”. Recuerdan que es un planteo que vienen haciendo, pero que esta vez - de no mediar resolución-, tomarán medidas como reducir servicios y suspender trabajadores, para evitar paralización total de la actividad.

En Misiones, el presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) –asociada a Fatap-, Guillermo Leumann, manifestó que "la situación de crisis económica y financiera, del servicio esencial de transporte público urbano de pasajeros es uniforme en todo el país, acentuándose de manera más lacerante y palmaria en el interior del país, dadas las asimetrías y diferencias existentes en materia de compensaciones -tarifa y subsidios- por la prestación del servicio".

El caso puntual de Misiones

Así en Misiones, más allá de los números macro del sistema, se adeudan a las empresas permisionarias fundamentalmente compensaciones nacionales desde el mes de mayo a la fecha, y en menor medida compensaciones provinciales ordinarias y Boleto Educativo, variando los períodos en estos últimos dos casos según el estado de rendición de cada empresa.

Sin perjuicio de ello, Leumann sostiene que el nivel de servicio en ese contexto aparece como inviable, “máxime cuando además la aplicación de herramientas como tarifa se demora en especulaciones, perdiendo eficacia dicho recurso a futuro, frente al nivel de inflación”. Por ello, sostuvo de no mediar acciones correctivas que permitan al menos atemperar la pérdida, será menester ajustar la prestación del servicio a lo estrictamente esencial y ajustar la cantidad de agentes conforme al servicio a brindar.

“Son medidas no deseadas, pero necesarias en la inteligencia de no desaparecer, a la espera de una mejora sustentable venidera”, acotó.

A su vez añadió que “los costos de la prestación son implacables y si no se cubren, el desenlace ya se sabe cuál es, primero el deterioro y luego la extinción del prestador y del servicio involucrado”. Planteó que esto es lo que quiere evitar Fatap y sus asociadas comunicando la situación para que se tomen medidas a tiempo.