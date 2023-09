Personal de Parques Nacionales están en estado de alerta y movilización

martes 12 de septiembre de 2023 | 9:38hs.

Personal de Parques Nacionales de todo el país se encuentran en alerta tras conocer la postura de la Fiscalía Federal que enjuició a 4 agentes de Parques Nacionales tras la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín que provocó la muerte de varias personas. El personal de Parques Nacionales alega que ellos no son responsables de las cuestiones climáticas y naturales que provocan, como en este caso la caída de un árbol.

El accidente fatal ocurrió el 1º de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales. Este lamentable hecho, aún genera un profundo dolor y desconsuelo en toda la sociedad. Como consecuencia de ello, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público y lesiones graves.

A través de un comunicado el personal de parques remarca que es imposible conocer como se comportará la naturaleza y recalca “Fiscalía Federal asume que, es responsabilidad del personal de Parques Nacionales, saber, el día, la hora y la dirección en que se podrían caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en los Parques Nacionales del bosque Andino Patagónico”

En el escrito explican que la caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos.

“Los parques nacionales son áreas agrestes; existen riesgos inherentes a su visita el personal de la APN no es responsable por los fenómenos naturales” reclaman. No es admisible, no es un hecho de justicia, responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito”.

En el comunicado afirman que este tipo de planteos por parte de la justicia no sólo afectan a los agentes de la APN, sino que también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios, siendo imputados por fenómenos naturales.

Ante esta situación el personal de la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización. Se realizarán medidas de fuerza en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen muchas economías regionales.

El hecho

Una nena de 3 años y otro niño de 7 murieron al ser aplastados por un árbol de unos 40 metros de alto, que cayó sobre ellos debido a los fuertes vientos el 1 de enero del 2016. Los niños estaban jugando en la costa del Lago Lácar, en la Bahía de Catritre, en San Martín de los Andes.

Otras 10 personas resultaron heridas, mientras que el padre y la abuela del niño también sufrieron lesiones de gravedad. Por este hecho un guardaparques y un coordinador fueron detenidos acusados de homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.