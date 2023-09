Cuidan a niños mientras sus padres salen de noche

viernes 08 de septiembre de 2023 | 12:15hs.

El espacio tiene una capacidad para 30 niños cuyos padres tengan alguna actividad y no dónde dejarlos. Foto: Graciela González

En Montecarlo un grupo de emprendedoras decidió ofrecer un servicio distinto de guardería para la comunidad. Es así que desde este fin de semana a raíz de un evento nocturno de gran convocatoria, decidieron abrir las puertas de su emprendimiento para cuidar a niños mientras sus padres asisten a dicho lugar y continuarán con el servicio para familias que deseen hacer alguna actividad y no tienen dónde dejar a sus niños.

“Cuando hubo una noche retro hace unos meses había pensado en ofrecer ese servicio y finalmente no lo hice y en esta oportunidad con mi colega decidimos empezar. Escuche gente que no podía salir por no tener con quién dejar sus chicos y ahí decidimos arrancar. Nos vamos a turnar por fines de semana para que los vecinos puedan tener este servicio de guardería los sábados por la noche”, contó Nanci Sosa propietaria de la guardería.

Rincón de las Travesuras es una de las únicas guarderías en Montecarlo y funciona de lunes a viernes de 6.30 a 20.

Ofrece diversas actividades para los niños de distintas edades, desde 45 días hasta 6 años.

Tiene una capacidad aproximada de 30 niños.

“Antes había más guarderías y se fueron cerrando porque la mayoría de las maestras jardineras van a trabajar a las escuelas y yo estudié más para estar en guardería porque no me gusta la escuela. Hace más de seis años estoy con este emprendimiento, estaba en otro lugar y finalmente edifiqué en mi casa cuando mi esposo estaba mal hasta que tuvo un trasplante de Corazón”, relató Sosa.

La inquietud de ofrecer el servicio de guardería para padres que necesiten donde albergar a sus hijos mientras asisten a alguna fiesta o evento, surgió también a raíz de que cuesta conseguir niñeras para determinadas ocasiones.