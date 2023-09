9 frases de Messi tras el triunfo de Argentina ante Ecuador

viernes 08 de septiembre de 2023 | 8:45hs.

Luego del triunfo entre la Argentina y Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, Lionel Messi tomó la palabra y habló de varios temas. Explicó su salida en el epílogo del cotejo y adelantó que es algo que repetirá en los próximos partidos. También analizó el encuentro que se abrió por su golazo de tiro libre y dejó un alerta para el equipo que dirige Lionel Scaloni.

“Sabíamos que iba a ser así porque sabemos lo que son las Eliminatorias, que es muy difícil ganar”, contó Leo en una rueda de prensa en el campo de juego. “Jugamos contra una gran selección, que viene demostrando desde la Eliminatoria pasada que tiene buenos jugadores, que tiene claro lo que hacen y son muy fuertes físicamente. Cambiaron de DT y lo que hacen lo hacen muy bien”, destacó.

Sobre su nuevo récord al haberse convertido en el máximo goleador histórico en las Eliminatorias Sudamericanas, sostuvo que “es un placer estar ahí con Lucho (igualó a Luis Suárez) por lo que significa la Eliminatoria para nosotros en el fútbol sudamericano”.

Si bien en el minuto 80 le pidió a Scaloni que no lo sacara, terminó cediendo en el minuto 87, cuando le dejó su lugar a Exequiel Palacios. “Se fue dando y al final estaba un poco cansado. Seguramente esta no será la última vez que empiece a salir en los partidos”, reconoció. “Pero me sentí muy bien, pero fue un partido muy difícil de jugar, muy físico”, agregó.

Antes de comenzar el segundo tiempo La Pulga se tocó la parte posterior de su pierna. Cabe recordar que jugó este jueves su partido número 12 en 44 días, si se suman los 11 en el Inter Miami, donde debutó el 21 de julio. 1 cada 3,5 días.

Fue la vigésima primera vez que Messi fue reemplazado en la Selección. No salía desde el tercer partido por la zona de grupos en el Mundial Brasil 2014, en el triunfo 3-2 ante Nigeria, con el equipo ya clasificado a los octavos de final.

En la conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni aclaró que “Messi le dijo que tenía una molestia y que este viernes le harán estudios. Aún no está confirmado que vaya a jugar contra Bolivia en La Paz, duelo que será el próximo martes”.

“Poder seguir ganando es lo que queremos todos y hace poquito que salimos campeones del mundo y parece que fue hace un montón”, añadió. Además, indicó que “nuestro objetivo es seguir compitiendo de esta manera. Tenemos que ir partido a partido para llegar al Mundial. Lo que hicimos quedó atrás y tenemos que mirar hacia adelante”.

Aunque también remarcó el compromiso del plantel, que más allá de los vaivenes que puede tener en el juego, no sufrió la “resaca” por el título e invirtió la totalidad del sudor: “Quedó demostrado en los partidos amistosos que jugamos y ahora el compromiso que le pusimos. Este grupo no se va a relajar más allá de que lo logramos es algo histórico y extraordinario”.

Además, dejó un aviso que supo a arenga: “Este grupo lo demostró y sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba. Van a haber más partidos duros como este, habrá derrotas, seguramente. Pero tenemos que seguir así peleando en cada partido como lo hacemos desde que empezó Scaloni”.

“A la Argentina todos les quieren ganar y ahora aún más porque somos campeones del mundo. La exigencia es máxima y tenemos que subir un poco más”, concluyó.