Piden la homologación de bioinsumos misioneros para ingresar productos locales a los Estados Unidos

La Tea Association of the USA, Inc, un organismo de comercialización de té en los Estados Unidos, se puso en contacto con sectores de la producción tealera de Misiones para informarles acerca de las restricciones existentes en el país del norte para los productos agrícolas. Esto, tras haberse anoticiado la organización de que en Misiones existe una ley que obliga a suspender el uso del glifosato, un herbicida aprobado en los Estados Unidos, para ser reemplazado por bioinsumos.

La nota enviada desde los Estados Unidos no exige el uso del hervisida de Monsanto, ni prohíbe el uso de un bioinsumo. Si no que alerta que para poder comercializar productos agrícolas en los estados Unidos, estos deben haber sido tratados en su proceso con productos que en los Estados Unidos estén habilitados y hayan sido probados, en aquel país, al menos dos años.

La preocupación de los productores tealeros radica en que los bioinusmos disponibles en la Argentina, incluso los fabricados en Misiones, no tienen la homologación correspondiente, ni tampoco cumplirán con el plazo de pruebas en suelo norteamericano que exigen las normas, por lo que ese mercado se cerraría, no solo para el té, si no que para todos los productos que utilicen productos no registrados.

En diálogo con Radioactiva 100.7, Fernando Acosta, representante legar de un grupo de productores agrarios que pretende llevar a la Corte Suprema un reclamo por la ley de Promoción de los Bioinsumos en Misiones, que es la que prohíbe el uso del glifosato a partir de 2025, y exige el uso de bioinsumos luego de ese plazo, explicó los inconvenientes del mercado tealero.

“Estados Unidos no permite el ingreso de algún producto agrícola que no cuente con la aplicación de un producto que esté aprobado en los Estados Unidos, y con un plazo no menor a dos años de prueba en su territorio.”, explicó el letrado. “Lo que dicen en la nota es que no se aprobará el ingreso a los Estados Unidos de un producto que utilice productos que ellos no probaron durante al menos dos años. Esto quiere decir que los productos agrícolas de Misiones que usen productos no probados por ellos, no entrarán”.

La preocupación del sector tealero se traslada a otros sectores que tienen al mercado de los Estados Unidos como una posibilidad, ya que esto no es una decisión de la organización que comercializa el té en el país del norte, si no que es una exigencia de los organismos oficiales de control como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Por esto, y por otros motivos que explicó Acosta en la charla con Radioactiva (escuchar al entrevista al final de la nota) es que un grupo de productores se presentó, representados por el letrado, ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la ley misionera.

La nota

En la nota fechada el 23 de agosto, y dirigida al producto Crispín Beitía, como representante del sector en Misiones, se indica que “entendemos que el Gobierno de Misiones ha introducido una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años. También entendemos que el glifosato será reemplazado en Misiones por un producto de producción local”.

Y agrega que “entendemos que ahora se están realizando pruebas, nos gustaría señalar que, si se produjera un cambio sin el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los tés que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo en EE.UU”.

Y agregan que “el proceso para que la EPA establezca una tolerancia para una nueva sustancia química lleva un mínimo de 24 meses, lo que supone que los niveles y procedimientos de seguridad, uso y toxicidad se comprenden bien y se prueban exhaustivamente. Tenga en cuenta que el costo de presentar una solicitud de tolerancia oscila entre -75 000 USD y 250 000 USD”.

Ante eso, desde el país del norte le solicitan a los tealeros locales que le pidan a la empresa que está produciendo el bioinsumo, que comience con el trámite de homologación. “Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que usted Informa al fabricante de productos químicos que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando una importación y que se establezca tolerancia para esa sustancia química en los EE.UU”.