Cristina volvió a criticar a Milei y comparó al Gobierno con la dictadura: "Estos niveles de 'me importa un pito' no son inéditos" | El Territorio

A 50 años del asesinato del Padre Mugica, la ex mandataria participó junto a curas, religiosas y laicos de la entronización de la Virgen de Luján en el Instituto Patria.

sábado 11 de mayo de 2024 | 15:40hs.

La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó hoy una ceremonia para entronizar la imagen de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina, en el Salón de las Mujeres del Instituto Patria y aprovechó para criticar al Gobierno nacional al que comparó con la dictadura militar.

“Estos niveles de 'me importa un pito' no son inéditos”, aseguró la ex presidenta y recordó un episodio ocurrido en los años setenta para trazar un paralelismos con el presente.

“En 1979, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones que había sobre los derechos humanos, los familiares fueron atendidos en oficinas y fue coetáneo con el Mundial Juvenil, y un conocido comentador de fútbol que ya no está desvió una reunión y lo hizo pasar por delante de los familiares, y los insultaron, agraviaron, les dijeron que eran parte de una campaña antiargentina", rememoró la ex mandataria.

Noticia en desarrollo…