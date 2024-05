El mamón como una alternativa para diversificar y complementar ingresos | El Territorio

El mamón, una planta de la que muchos hablaron y recurrieron a sus hojas como un remedio natural para tratar el dengue, está presente en la mayoría de las chacras para autoconsumo por tratarse de una fruta rica y nutritiva

Un grupo de cerca de diez familias, de varias colonias, en Pozo Azul cultivan mamón y lo comercializan de manera particular, tratándose de una alternativa para complementar los ingresos económicos, experimentar y darles valor agregado a las chacras. Este año hicieron frente a las copiosas lluvias para cosechar y cargar más de 600 mil kilos de fruta que, en promedio representa un ingreso 7 millones de pesos por productor.

La iniciativa surgió hace unos años, de manos de una Cooperativa cuya propuesta motivo a las familias, sin embargo, por diferentes razones a la fecha quienes continúan con el cultivo lo hacen de manera particular. Año tras año son más los productores que muestran interés por incorporar el mamón a sus parcelas por demandar cuidados e inversión mínima.

"A la fecha somos entre ocho y diez familias las que tienen mamón en sus chacras para la venta. Este año nos tocó una semana muy lluviosa para cosechar, y completar la carga que sumó unos 600 mil kilogramos de fruta. Es una alternativa más que cada uno tiene para complementar las producciones principales en las chacras" indicó al respecto Héctor Schimith, encargado de la comercialización.

En cuanto al valor por kilógramo, este año fue $120,00 "El precio parece que va bajar un poco de igual manera hay varias familias interesadas en comenzar a plantar o ampliar la cantidad de hectáreas" manifestó Schimith.

Proceso de cultivo

El proceso de cultivo del mamón, por presentar algunas similitudes con el tabaco, no fue complejo de llevarlo a cabo, ya que muchas familias lo conocen, sobre todo la etapa de siembra de semillas en bandejas para obtener los plantines y luego trasplantarlos en el sitio donde llegarán a la etapa adulta y producirán las frutas.

El principal cuidado con la planta tiene que ver con prevenir la aparición de enfermedades, algunas relacionadas con el exceso de humedad y buscar una superficie donde las heladas sean leves o donde no hele. "Lo más delicado es cuidar la planta para que no le afecten los ácaros, mantener sin malezas, luego se cosecha y se vende. No demanda mucho trabajo" detallaron los productores.

Luego de la cosecha, durante estos meses las familias interesadas en seguir con el cultivo compran las semillas para producir los nuevos plantines.