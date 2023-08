“La fiesta es como reconectar con nuestras raíces, un momento de paz”

viernes 25 de agosto de 2023 | 7:00hs.

La Fiesta del Inmigrante puede parecer solamente una festividad que tiene lugar en el calendario en el mes de septiembre, pero hay una parte de los misioneros que la considera parte importante de su vida.

Es el caso de quienes trabajan incansablemente para lograr su excelencia aportando desde distintos lugares.

Luz Rosciszewski Bielakowicz, tiene 20 años y vive en colonia Yapeyú, a escasos kilómetros de Oberá. Siempre quiso formar parte de la colectividad rusa-belarusa, que ahora representa con honores al ser su soberana y aspirante a coronarse tanto Reina Nacional de los Inmigrantes como Reina Virtual, éste último título que es otorgado por votación de los lectores de El Territorio.

“Siempre la vi de afuera, pero me gustaba la idea de estar en la fiesta, pero no tenía posibilidad porque vivo en la chacra. Cuando me propusieron estar en el ballet me ofrecieron el transporte que me lleva y me trae, entonces pude entrar”, relató orgullosa la estudiante de la Tecnicatura en Gestión Contable.

De chica anhelaba ser una más de su colectividad y participar activamente de sus actividades, más que desde el lugar de espectadora, pero la distancia y la imposibilidad de sus padres de poder llevarla y traerla debido a sus ocupaciones laborales, retardaron la concreción de ese deseo que finalmente llegó.

“La fiesta siempre la sentí como un ratito de paz, de salir de lo cotidiano, estar esos días reconectar con tus raíces”, reconoció.

Comentó que su ascendencia proviene de sus bisabuelos paternos, ambos inmigrantes rusos.

“Lo que destaco mucho es la calidez de las personas que están ahí, la gastronomía, cómo te reciben, cómo cuentan la historia. Cuando vas a la casa museo, por ejemplo, no tienen problema de explicarte cada detalle que está ahí, los cuadros, por qué está la bandera, de dónde se trajo”, destacó sobre su gente y lo que se destaca dentro de su colectividad.

De su experiencia como espectadora de la fiesta durante muchos años y de poder ahora aportar su granito de arena, la joven consideró que “todos quieren conocerla y los que la conocen quieren volver a venir”.

“Creo que es algo muy lindo porque es llegar y reconectar con las raíces, aprender más, querer conocer más. Por ejemplo en las actividades que se hicieron en el parque por invierno vino un venezolano a preguntar, quería saber más de la fiesta, qué fechas eran”, concluyó la representante de los rusos.