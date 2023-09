A pura emoción, finalizó la 43 Fiesta Nacional del Inmigrante

lunes 18 de septiembre de 2023 | 17:13hs.

Terminó la edición 43 de la Fiesta Nacional del Inmigrante y quedan balances e historias que surgen durante los 11 días en el Parque de las Naciones. Tras el acto de cierre se confirmó que desde el 5 al 15 de septiembre de 2024 se realizará la edición 44.

A la gran fiesta de los inmigrantes, llegan artesanos, emprendedores, empresas de diferentes partes del País, en muchos casos hace muchos años que llegan unos emprendedores desde Mendoza, quienes con el pasar de los años se volvieron fans de la capital del monte.

Miriam Fernandez es la responsable del emprendimiento Mamma Roja, que ofrecen productos de una línea artesanal de dulces y conservantes, sobre todo mermeladas, aceitunas, escabeche de berenjena, dulce de leche y ahora aceite de oliva.

Hace 16 temporadas que el emprendimiento de Miriam y familia llegan a la Fiesta Nacional del Inmigrante, sin faltar ninguna desde que comenzaron, “somos enamorados de Oberá, viaje por todo el país y me pasaron las cosas más bonitas en esta ciudad, encontré gente solidaria y sana”, destacó Miriam a El Territorio.

Entre los recuerdos de la primera vez que llegaron, destaca la solidaridad, “en mi primera fiesta fue traumática de cuando uno se inicia y me toco un Oberá de 2 grados bajo cero y hasta el señor de la estación de servicio me regalo café para que se me pase el frío”.

Pero la historia, no termina allí, porque la hija encontró el amor en la capital del inmigrante, así que ahora tienen un vínculo familiar, “mi hija se casó con un chico de Oberá, así que tenemos familia en esta ciudad”.

Apostaban a mostrar su producto en una zona alejada de su Mendoza natal, es así que “antes de la pandemia armábamos un stand grande por la cantidad de productos que traíamos y un año ganamos el premio al mejor stand, fue un premio importante”, destacó Fernandez.

Desde la provincia de Salta llega Kevin Madrigal hace 3 años, con ollas de barro, “contentos con esta fiesta, la gente nos atiende bien”, manifestó el joven.

El emprendimiento familiar de las ollas, lo desarrollan hace 14 años, que tienen el componente de barro chico, barro grande y una piedra en laja que se tritura y le da la resistencia, aguantando para todo tipo de fuegos

Regresará a la provincia porque se queda con el trato de la gente, “vamos conociendo varias fiestas del país y en Oberá, me gusta cómo te trata la gente, el ambiente, es todo muy lindo, muy verde, cuando me voy llevo plantas y la amistad de la gente”.

La Fiesta tiene fecha de la edición 44

En el acto de cierre, se presentaron a todos los colaboradores que trabajan para que se pueda realizar la fiesta y fue Marta Wieremiey, presidente de Federación de Colectividades, quién agradeció la colaboración de todos, y mencionó que se cubren todos los gastos "podremos cubrir los gastos de organización de la Fiesta y continuar invirtiendo en el Parque de las Naciones para seguir realizando eventos".

Destacó también la evolución en accesibilidad, "somos la primera Fiesta Nacional que tiene un área de accesibilidad y por eso las demás nos toman como ejemplo".

Este año cambiaron la presentación de las princesas y reina, se hizo con la aparición de la foto en pantalla del escenario y para anunciar la edición del 2.024, utilizaron la misma metodología, que se hizo a través de un video institucional, dónde se dio a conocer la fecha de realización de la próxima edición, que será del 5 al 15 de septiembre de 2024.