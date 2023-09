Un rito ancestral que atrajo a cientos de curiosos en la Fiesta

domingo 17 de septiembre de 2023 | 10:17hs.

Secreto, susurro, misterio. La palabra runa deviene de una conexión que, más que un mero recurso adivinatorio, representa una guía. Se trata de un antiguo alfabeto, con miles de años de historia que fue empleado por las regiones de Escandinavia en la época vikinga con el fin de realizar ciertos rituales adivinatorios. Relacionados con la energía y el Dios Odín, las runas contienen consejos codificados, siempre positivos, y ofrecen a los valientes que animan a consultar al oráculo, un sinfín de recursos para mejorar la cotidianidad y hasta la vida.

Este ancestral ritual se sigue practicando hasta la actualidad. Y en Misiones, particularmente en la colectividad nórdica que integra la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, es llevado adelante por Sebastián Urban y Karina Conicello.

Las lecturas de las runas se basan en las energía disponibles.

La pareja -que no tiene ascendencia nórdica pero siempre se vio atraída por esta práctica-, comenzó a estudiar y desarrollar habilidades en la materia hace ya bastante tiempo. Y este año, se animaron a integrarse a la colectividad obereña con el fin de ofrecer y compartir con el público más detalles sobre las prácticas culturales de estos “para todos los interesados que quieran animarse a preguntar al oráculo”, resumieron. La curiosidad de los visitantes se evidenció con gran presencia del público. Durante estos días de la 43° Fiesta Nacional, lookeados como guerreros vikingos, leyeron las runas y charlaron con los curiosos que se acercaron a conocer un poco más sobre este ancestral ritual.

Hoy, durante el último día de fiesta, también estarán en el Parque de las Naciones, con una mesa ornamentada, “tirando runas a voluntad de los curiosos que quieran recibir algunas palabritas de guía”, dijo la parapsicóloga Conicello.

“Lo bueno de esto es que la gente se anima a participar y de esta manera mantenemos viva una práctica cultural ancestral que está relacionada con las buenas energías, con un augurio positivo”, explicó Karina a El Territorio mientras describió en qué consisten las runas.

“Se utilizan para el bien, para obtener consejos. Los vikingos utilizaban piedras o maderas -en este caso estamos utilizando piedras- y cada símbolo indica algo en el camino, el futuro de esa persona”, explicó la pareja. Y agregó: “Puede ser un cuidado, una protección necesaria frente a una eventualidad cercana, pero nunca nada negativo. Las runas caen para decirte que necesitas protección, o hay que tener cuidado con una inversión. También puede salir otra que te diga que es buen momento para invertir o para dar un paso adelante, para luchar, por ejemplo. Cada símbolo representa un consejo sobre cómo avanzar en el futuro, pero siempre es bueno”.

El alfabeto se compone de 25 runas (símbolos), 24 piedras o maderas con gráficos y una que no tiene símbolo y representa a Odín. Respecto a la lectura, siempre depende del azar y las energías tanto de quien busca como del que las lee. Al día de hoy, sigue siendo muy utilizado en el esoterismo y causó furor en la fiesta. “Muchos no lo conocían, otros tantos sabían algo de esta práctica pero no lo habían experimentado. Lo bueno es que causó buena repercusión entre el público. La idea era acercar esto a la gente y también contribuir a que la cultura siga vigente, trascendiendo en el tiempo”.