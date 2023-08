Ya hay más de 16.000 inscritos en las Becas Progresar

lunes 14 de agosto de 2023 | 19:58hs.

El Ministerio de Educación nacional abrió el 14 de julio la segunda convocatoria para la inscripción al Programa Progresar en el que el Estado nacional anunció un monto recientemente del 56,5%. El llamamiento continuará abierto hasta el 31 de este mes y hasta el momento hay más de 16.000 inscritos.

En diálogo con El Territorio, la directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge, acercó detalles de la beca. “Son alrededor de 11.000 inscritos de Educación Obligatoria, más 3.000 para el nivel Superior y cerca de 2.000 para Progresar Trabajo. En total de aspirantes serían más de 16.000”, dijo Lunge.

Los interesados podrán anotarse a cualquiera de las líneas del programa: Progresar 16 y 17 años, Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.

En esta segunda convocatoria, la demanda por estas becas en la provincia sigue siendo alta ya que recientemente se incorporó Arquitectura al listado de carreras y eso incrementó la cantidad de inscriptos. Además, este mes los beneficiarios accederán a un aumento que será de $20.000.

“Tratamos de que todos los chicos de educación universitaria que son becados puedan participar de las Expo Carreras en todos los municipios. Ya desembarcamos en 26 municipios y nos acompaña toda la oferta educativa universitaria y de educación superior de la provincia”, indicó la directora.

A su vez, mencionó que está vigente la beca provincial Andrés Guacurarí que es un beneficio promulgado por una ley provincial. Brinda un beneficio económico de un salario mínimo vital y móvil por mes. “Es una beca alta, pero que exige un alto rendimiento académico, que es para chicos que han tenido durante todos los años del secundario un promedio igual o superior a 9 y que en la trayectoria universitaria mantienen un promedio igual o superior a 8”, detalló Lunge.

De la misma forma, varios alumnos fueron beneficiados con el Programa Estudiar y quienes están contemplados dentro de este programa, también pueden inscribirse a Progresar. Se trata de una propuesta de terminalidad educativa que permite que aquellos estudiantes que entre el 2016 y el 2022 terminaron la escuela secundaria, pero se quedaron con espacios curriculares para acreditar y no pueden recibir el título secundario, puedan cursar esa materia y acreditar para poder recibir el título de educación superior.

Actualmente dentro de ese programa están contemplados 8.000 jóvenes misioneros. Según las previsiones, a fin de año se estima que habrán unos 8.000 egresados a través del Programa Estudiar.

En cuanto a los beneficios que brindan las Becas Progresar, Lunge comentó que primero está la regularidad de acceder al sistema educativo. “Pero también hay chicos que con esa plata pueden comprarse sus apuntes, una zapatilla o un abrigo para poder ir a la escuela. Además los directivos tienen una plataforma en donde van cargando a aquellos estudiantes que están yendo pero no aprueban, o que aprueban pero no van, pueden detectar de manera temprana a jóvenes que están en riesgo pedagógico”, mencionó la directora de Políticas Estudiantiles.

Asimismo, ante esos casos antes de darle de baja al beneficio, suspenden por un lapso para recurrir y determinar porque no está concurriendo a la escuela. Una vez que vuelve a reinsertarse al sistema educativo se le reactiva la beca.

“Recordemos que en el caso de un chico que se inscriba, no está estudiando y no cumple con los requisitos, después tiene una sanción de un año. Es decir, que al año siguiente no se puede volver a postular a la beca. Entonces, esto hace que más allá del dinero y de lo económico, uno pueda tener una alerta de que algo le está pasando a este chico que no está viniendo a la escuela”.

Primera convocatoria

En total, la provincia alcanzó los 51.200 estudiantes becados para las Becas Progresar este año, un total de 6.500 más que el año pasado. Según dieron a conocer desde la Dirección de Políticas Estudiantiles, los becados de las diferentes líneas están distribuidos de la siguiente manera: Progresar Trabajo (4.764), Obligatorio (30.172), Enfermería (2.587), Terciario (5.805) y Universitario (7.872).

En ese sentido, el impacto económico mensual será de 654.336.000 pesos destinados a potenciar las trayectorias educativas de los estudiantes misioneros. En comparativa con el 2022, cuando el impacto mensual fue 285.606.400, Misiones recibe en 2023 en concepto de becas estudiantiles $368.729.600 más.

Para Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años. Para Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si son estudiantes avanzados. Para Progresar Trabajo, entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no tienen trabajo formal registrado.

Universitarios

“Los universitarios tienen dos certificaciones anuales por la cantidad de mesas de exámenes y en el nivel obligatorio, la certificación es tres veces al año: en abril, en junio y en noviembre. Si el chico está dejando la escuela tenemos margen de maniobra para contactarnos y ver qué está pasando”, agregó Lunge.

Asimismo, el requisito socioeconómico es que el grupo familiar no supere ingresos equivalentes a tres veces el salario mínimo, vital y móvil, y en cuanto a lo académico, es condición obligatoria ser alumno regular. En el caso de superior, si la carrera dura tres años, pueden sostenerse hasta cinco años dentro de la beca y cada año acreditar por lo menos tres materias de su plan de estudios.

Quedan exceptuadas/os del límite de edad las personas trans, pertenecientes a pueblos indígenas, con discapacidad, refugiadas y personas afrodescendientes/afroargentinas. En tanto, para los inscriptos en Progresar Trabajo, la acreditación es la finalización de los cursos de formación profesional.

Todos los requisitos, montos, y formularios de inscripción están disponibles en el sitio web argentina.gob.ar/progresar.