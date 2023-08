Felipe Melo se burló de la eliminación de River: el desaforado video que alegró a los hinchas de Boca

miércoles 09 de agosto de 2023 | 13:15hs.

Felipe Melo es hincha de Boca Juniors y siempre que puede, se burla de River. Y, en esta oportunidad, el futbolista del Fluminense miró la definición por penales entre Inter de Porto Alegre y el Millonario que terminó en manos del equipo de Eduardo Coudet y una vez más se rio del conjunto de Núñez.

El futbolista compartió una historia en sus redes sociales, en la que se ve que hace zoom a la pantalla de televisión para que sea vea el resultado del encuentro y acto siguiente, se enfoca y grita, con la lengua afuera, en un gesto de disfrute. El video rápidamente se viralizó tanto para los hinchas de Boca como para los de River, quienes reaccionaron a su gesto.

Felipe Melo: “Soy hincha de Boca en Argentina”

Felipe Melo sorprendió con sus declaraciones en 2018 luego del triunfazo de Palmeiras ante Boca en la Bombonera y declaró que fue “un sueño” para él vencer en cancha del Xeneize. “En Argentina soy hincha de Boca”, aseguró el mediocampista cuando terminó el partido y se metía en el túnel para irse al vestuario.

Qué dijo Felipe Melo después del triunfo de River ante Fluminense por la fase de grupos

Después de la derrota de Fluminense 2-0 ante River por la fase de grupos de la Copa Libertadores que se disputó en junio de este año, el jugador de 40 años se retiró del campo de juego haciéndoles a los simpatizantes del Millo la gallinita, el movimiento de los brazos flexionados que impuso Carlos Tevez en 2004.

“Para mí, jugar contra River no es especial. Fue un partido más. Especial es jugar contra Boca. En los dos partidos, River pegó patadas y no cobró nada el árbitro. Es muy difícil cuando jugás contra equipos así y que no te cobren nada”, se quejó en la conferencia junto a su entrenador, Fernando Diniz.

El mensaje de Felipe Melo tras su reencuentro con Juan Román Riquelme

Felipe Melo reveló la última vez que había jugado ante Román y no dudó en darle las gracias por permitir que el Tricolor entrene en el campo del Xeneize. “Que rápido pasa el tiempo, Racing Santander vs. Villarreal en 2007, fue la última vez que nos encontramos en el césped. Hoy, después de 16 años, tuve el honor de ser recibido por alguien a quien admiro tanto. Gracias por la camiseta y por desearnos un gran partido mañana. Además, gracias por darnos el campo para entrenar hoy. ¡Fuerte abrazo!”, escribió el exjugador de Juventus.