Crecen consultas por casas y se suman a la lista para alquilar en Garupá y Candelaria

lunes 31 de julio de 2023 | 4:30hs.

La actual Ley de Alquileres y la poca inversión que existe en la actualidad para cubrir con la demanda de inquilinos que aún no cuentan con vivienda propia en Posadas, genera que se incrementen las consultas en las inmobiliarias por casas en alquiler en Garupá y Candelaria. Aunque estos municipios tampoco llegan a cubrir con inmuebles para ser ocupados por locatarios, las inmobiliarias consultadas aseguran que así como una “casa se habilita para ser alquilada, se ocupa inmediatamente debido a que se tiene una lista de espera de los interesados y se les informa a medida que surja una oferta”.

Esta situación también está relacionada con el crecimiento poblacional de las principales ciudades de Misiones, sin embargo, la mayor concentración se encuentra en Posadas por lo que los inquilinos buscan opciones de viviendas en los municipios más aledaños.

En el medio, los altos precios que se ajustan al índice de la inflación no facilitan la búsqueda. Cabe mencionar que, el índice que regula el ajuste de los alquileres es el Índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central, el cual considera en partes iguales la inflación y los salarios para su cálculo.

Pocos inmuebles

María Bower, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, en diálogo con El Territorio analizó cómo se encuentra el mercado inmobiliario actualmente. “El panorama está tranquilo porque hay expectativas en cuanto a los cambios en la moneda y la inflación que tiene la Argentina en la actualidad. Es un momento propicio para la inversión, pero la mayoría lo estudia bien y decide esperar un poco más para construir para alquileres”.

Tras ser consultada por si creció en el último tiempo la cantidad de familias que no encuentran casas en Posadas y buscan como opción lugares en Garupá y Candelaria, dijo que “hay consultas, pero Garupá aún no es explotada como zona de crecimiento de alquileres como departamentos o casas”. “Lo que tiene para ofrecer está cubierto, como sucede en la capital misionera. Tampoco hay inversiones nuevas, más allá del notable crecimiento de viviendas en las rutas de acceso, donde también se instalan empresas, comercios y la Estación de Servicio”.

En materia de construcción edilicia, Bower explicó que los municipios aledaños a la Capital aún no hay mayores inversiones.

Según Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, coincidió que el alquiler en general en la capital misionera es escaso.

“Tiene que ver con que nadie construye e invierte en un negocio donde debes mantener fijo el precio en pesos por un año con una inflación mensual del 6% y 7%”, apuntó y luego analizó que “no hay otro servicio o producto que esté fijo el precio en pesos por un año”.

La Ley

Por otra parte, sobre la Ley de Alquileres vigentes, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, contó que luego de junio de este año la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) junto a la Cámara de Inmobiliarias de Argentina y los Colegios de cada provincia del país se presentó un proyecto para tratar con urgencia la Ley 27.551 para ser tomada en cuenta en contrato de 24 meses de locación, y también evaluar la aplicación a un plazo de cuatro meses del ICL para permitir previsibilidad al locatario como al propietario con respecto al inmueble.

“La queja mayor es del lado del inquilino y está relacionada a la incertidumbre que le genera cuando va a cumplir los doce meses, se le produce una actualización que supera el 100%. En la actualidad, supera ese porcentaje. Es mucho para el que está pagando $100.000 pasa a pagar el doble, y así produce molestias”.

Bower mencionó que siempre se habla de modificación de la ley, no de derogación. “Hay artículos concretos que están siendo cuestionados por todas las partes. Por otro lado, está el inversor que dejó de invertir en el mercado y dentro de unos años traerá consecuencias. Es decir, no habrá lugares para alquilar para cubrir con la fuerte demanda que hay”, reflexionó.

“Esta situación tiene en vilo a los ciudadanos que forman parte del mercado y que afecta directamente al hogar”, lamentó

Por último, Bower remarcó que la población misionera creció exponencialmente “en lo poblacional, en las ofertas académicas, turísticas, comerciales, y la calidad de vida mejoró, por ende, son factores que hacen que la demanda de inquilinos se incremente más que en otras partes del país”.

Por su parte, Daviña sostuvo que “de la ley no hay ninguna novedad y no creo que haya hasta el año próximo, por ser un año electoral”. Afirmó que “actualmente no se consiguen casas en alquiler”. Por lo que aseguró que “se busca dónde puede existir la posibilidad de encontrar, por ejemplo en la zona de Miguel Lanús, Itaembé Guazú o Miní en Posadas, y si no las otras opciones son Garupá y Candelaria”.

En cuanto al ICL, se basa en promedios de la inflación y salarios de dos meses atrás, lo que provoca que los alquileres queden rezagados ante el contexto de alta inflación.

Se espera que agosto marque un récord que ronde en el 110%, afectando especialmente a aquellos que comenzaron su contrato de arrendamiento en el mismo mes del año 2020, 2021 o 2022. De esta manera, quienes pagaban $70.000 pagarán poco más de $147.000; quien pagaba $120.000 pagará más de $252.000.

En Garupá

Julio Gónzalez, secretario general del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones y reconocido empresario del rubro en Garupá, manifestó que Garupá acompaña el crecimiento de Posadas y también de Candelaria.

“Hace 29 años estamos en el rubro y debido a la inflación actual, el mercado no se está moviendo porque los inversores están especulando. Por ende, es nula la construcción para alquileres en el municipio. Hay una coyuntura económica que no es favorable y la Ley de Alquileres vigente no contribuye”.

Gónzalez indicó que desde la inmobiliaria se registró una alta demanda de consultas sobre casas y departamentos en alquiler. “Garupá siempre fue más barato en cuanto a la compra de terrenos, casas y también alquileres. En el último tiempo el interés de los ciudadanos de los municipios aledaños creció justamente por el incremento poblacional y la necesidad habitacional”, reflexionó.

El empresario sostuvo que desde la empresa manejan una lista de espera de inquilinos que se anotan para ser llamados en el caso de que surja alguna oferta de inmueble para alquilar. “Esta situación también se da en locales comerciales y en depósitos. Todo porque no hay inversiones. Antes había una amplia oferta que actualmente desapareció”.

Hizo hincapié que si bien los interesados en alquilar en el municipio aledaño a la capital misionera también los inmuebles en alquiler son escasos, y añadió que el mismo panorama se da en Candelaria “que aún no está explotado para el mercado”.

Sostienen que creció la venta de terrenos tras la pandemia

Julio Gónzalez, empresario del rubro y secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones, contó a El Territorio que durante la pandemia creció exponencialmente la consulta de precios de terrenos, que pospandemia se concretaron en ventas.

Indicó que gran parte de los loteos que administraba desde su empresa en Garupá y Candelaria se liquidó luego del período de confinamiento por Covid-19, lo que, según el empresario, derivó en el crecimiento poblacional de los municipios mencionados y el avance de nuevos barrios.

“La ciudadanía buscó invertir, como no salió de vacaciones. También como estuvo parado el mercado al principio de ese período había lotes más económicos con financiación y entrega en 36 cuotas ajustado al Índice del Costo de la Construcción (CAC)”, explicó. Seguidamente, remarcó que el loteo Don Darío de Garupá es un ejemplo.

También apuntó que por la inflación y costos, se incrementaron las ventas, “pero con financiación a plazos”. Entre los clientes, aseguró que la mayoría son jóvenes profesionales o familias que recién se inician y tienen la oportunidad de invertir y construir su hogar.