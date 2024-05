Afiliadas al Sacra presentaron una nota pidiendo que se dé prioridad a los trámites de acceso a la jubilación | El Territorio

Fue en la jornada de este martes en las distintas oficinas de Anses. La presentación se llevó a cabo en simultaneo en Posadas, Oberá, San Vicente y Eldorado

martes 14 de mayo de 2024 | 13:00hs.

FOTO: Matías Peralta

Afiliadas del Sindicato Argentino de Amas de casa (Sacra), realizaron una presentación ante las distintas oficinas de Anses de Posadas, Oberá, San Vicente y Eldorado, pidiendo que se dé prioridad a los trámites de acceso a la jubilación, mientras esté vigente la moratoria previsional. Cabe señalar que esta moratoria estará vigente hasta fin de año y que dentro de las Ley bases de que se discute en el senado de la nación, se plantea la eliminación de esta moratoria.

“Hemos armado una campaña nacional. Esto es una decisión que ha tomado el Consejo Directivo Nacional del Sacra y las 24 provincias afiliadas estamos apoyando el pedido. Los objetivos de esta presentación es hacerle conocer nuestra preocupación en el sentido de pedirle que hasta tanto esté vigente la moratoria que vence en marzo del 2025 se mantenga la vigencia de la misma y el ANSES organice sus oficinas para poder dar prioridad a los trámites o a las gestiones que hagan las mujeres que estén en condiciones de jubilarse o de inscribirse en el régimen de anticipación de aportes a partir de los 50 años”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Eleonora Vigo secretaria adjunta del Sacra Nacional.

En esa línea, la funcionaria manifestó que desde el Sacara se ofrecen a colaborar con Anses para ordenar los trámites que se llevan adelante. “Más allá de que continúe la moratoria, si las mujeres no tienen acceso y si el ANSES no da turno es lo mismo que nada. Para nosotros hacer ese planteo es fundamental, la moratoria no es un regalo sino que es un plan de pago con el cual uno cancela una deuda, es decir que todas aquellas mujeres que inicien su trámite para jubilarse como se hizo desde el 2007 en adelante (años en que se implementó la moratoria vigente), están en condiciones de recibir su jubilación y desde ese aporte económico realizar el aporte que deban. La jubilación es un reconocimiento al trabajo que se hace en el hogar; la mujer hace tres veces más que el varón, esto no es un invento, sino que es lo que está comprobado a través de un trabajo que promovió el Sacra y que lo ha tomado el INDEC. El gran aporte que hacemos las amas de casa al producto bruto interno es un trabajo que yo por lo menos y creo que en la Argentina se entiende que como tal genera el derecho a una jubilación”, expresó Eleonora.

Según datos del Sacra, en la Argentina hay alrededor de dos millones y medio o tres millones de mujeres afiliadas que estarían en condiciones jubilarse. “En Misiones no hemos tenido capacidad para ponernos a estudiar la cantidad de mujeres afiliadas, pero estamos recorriendo la provincia alentando esta gestión y ofreciéndonos a colaborar en todo lo que Anses considere que nosotras podamos colaborar para facilitar el acceso a la gestión”, agregó.

En lo que respecta a la posible eliminación de la moratoria en caso de aprobarse la ley bases, la secretaria adjunta de Sacra manifestó, “las mujeres han tenido que hacerse cargo de la problemática del hogar y eso ha impedido que puedan hacer aportes, entonces tiene que haber un régimen reconociéndolas como trabajadoras que les permita acceder igual a una jubilación sin dejar de hacer los aportes; nadie está planteando que reciban una pensión, ni un subsidio, ni una ayuda del Estado, es un derecho que tenemos todos los trabajadores en la Argentina, que al final de la carrera laboral recibamos una jubilación que no va a ser del mismo monto que el salario que percibía por el mismo trabajo, pero el estado tiene que darnos la posibilidad y eso tiene que estar dentro de un régimen legal con una ley, porque si no cada vez que cambia la orientación del gobierno volvemos a foja cero”.

“Más allá de entender y comprender que la ley del sistema previsional deba cambiar, lo que pedimos es que se adapte un poco a una nueva situación, pero que no dejen afuera la jubilación de las ama de casa, que las incluyan en la discusión del régimen previsional adecuado a las condiciones de la Argentina”, cerró.