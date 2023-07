Sobrevivientes: cicatrices de la violencia machista

domingo 30 de julio de 2023 | 1:30hs.

En lo que va del año 2023 en Misiones se registraron cinco femicidios, según las estadísticas llevadas adelante por el diario El Territorio. Es la violencia machista más extrema, que no sólo deja sangre y muerte, sino que cambia para siempre la vida de niños y familias enteras.

Pero a veces ese plan asesino no se concreta. El violento ataca, pero por motivos ajenos a él, no logra su cometido, aunque deja secuelas físicas y psicológicas para siempre en la víctima. Estos casos también tienen nombres y apellidos y muchas veces quedan fuera de las estadísticas.

El 28 de mayo de este año Ramón Nonato Dos Santos (72) intentó asesinar a su ex pareja Marisel Soledad C. C. (32) en el barrio Villa Urquiza de Posadas. La mujer, de nacionalidad paraguaya, fue abordada en la vereda luego de una discusión y los vecinos del lugar la rescataron bañada en sangre. El hombre, tal vez pensando que había logrado su cometido, fue hallado colgado en el interior de la vivienda.

Del año pasado, por citar más casos, se recuerdan dos hechos atroces: en mayo Teresa del Carmen Venecio (43) fue atacada con un machetazo en la cara y tuvo que ver como su ex pareja, José Andrés Quednau (38) mataba brutalmente a quien era su compañero, Lorenzo Ramón Da Rosa (42) en la localidad de Cerro Corá; mientras que en diciembre una menor de edad estuvo cuatro días secuestrada y torturada en Itacaruaré, e incluso el violento la obligó a que cavara su propia tumba y la enterró viva.

En ambos hechos se trata de mujeres que viven en contextos de extrema vulnerabilidad y muestra de ello es que a pesar de que oportunamente brindaron sus testimonios a este medio, no pudieron ser ubicadas para esta entrega dominical.

Ada Rico, la directora de La Casa del Encuentro, describe así a las sobrevivientes: "Es una mujer muy deteriorada en su integridad como persona porque antes de ese intento de femicidio ya fue víctima de una sucesión de maltratos y de violencias que van dejando en su cuerpo y en su psiquis muchas heridas. Son mujeres que necesitan una asistencia multidisciplinaria. No sólo de un acompañamiento terapéutico sino de una red social de contención, que hoy la gran mayoría de estas mujeres no tienen. Y lo que vemos en general es que cada una se arregla como puede, con los recursos que tiene en su barrio o en su comunidad. No todas tienen acceso a psicólogos, psiquiatras, abogados o asistentes sociales. La gran mayoría no tiene dinero para pagar esos servicios y el Estado no está presente para ellas".

Este informe busca abordar este flagelo social desde la voz de las sobrevivientes, pero además contar con qué herramientas cuentan las mujeres y niños víctimas de la violencia machista.

"Siento que hubo un antes y un después, aunque el después es mucho peor que el antes porque si bien estoy viva y él (acusado) está preso, la realidad es que este tipo me arruinó para siempre, a mí y a mi familia", expresó Marcia Noemí Mattoso (28), quien también fue atacada de 13 puñaladas en la plaza de Villa Bonita el último diciembre, frente a sus hijos.

Hoy la joven convive con pesadillas diarias y las secuelas físicas serán para el resto de su vida, ya que perdió la movilidad de un brazo y fueron dañados varios órganos -pulmón, hígado, intestinos- debido a las lesiones.

Viviana Leske fue apuñalada por su ex Fabián Britos hace ocho años y una gran cicatriz de 37 puntos en el estómago le recuerda ese infierno. El agresor fue condenado a 15 años y en entrevista con este medio contó que la Justicia le informó que el hombre está pronto a acceder a salidas transitorias, lo que reavivó sus peores temores.

Al respecto, según las estadísticas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), en la actualidad hay once detenidos condenados o imputados por femicidio en grado de tentativa. El número asciende a 24 si se suman los femicidas -incluyendo femicidios vinculados-, de los cuales cinco fueron condenados a prisión perpetua.

En el caso de las sobrevivientes, en la Dirección General de Violencia cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda contención y asesoramiento.

"En terapia muchas veces nos pasa de empezar a trabajar desde lo que es psicoeducación, de qué es un vínculo sano, qué es violencia, que una persona te puede violentar no sólo físicamente, sino de manera económica o psicológica. Entonces la terapia es muy particular, caso por caso se va a ahondar en la problemática a trabajar", destacó la psicóloga Sofía Gerhardt, una de las entrevistadas.

En cifras

11

El Servicio Penitenciario Provincial aloja a once detenidos por intento de femicidio.

Informe de domingo

SOBREVIVIENTES, cicatrices de la violencia machista

La segunda oportunidad de Marcia: "Me dejaron sola y a merced de un asesino"

"Me quiso cortar el cuello, pero le empujé y ahí me hincó la panza"

Reincidente en violencia de género

"Una sobreviviente es una mujer muy deteriorada"

La Dirección de Violencia, un espacio clave en la contención

El compromiso de denunciar como clave para luchar contra la violencia

El círculo de violencia y las tres etapas que lo caracterizan