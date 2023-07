Una bicicleta y una mascota para recorrer Sudamérica

martes 25 de julio de 2023 | 3:00hs.

Dicen que la vida se mide por los momentos vividos. Y con esa premisa, muchos se aventuran a coleccionar vivencias y recuerdos, dejando atrás todo lo mundano para sólo disfrutar de los paisajes, los amigos que se hacen por el camino y las experiencias que los llevan por diferentes lugares.



Como el caso de Aníbal Pansera (45), oriundo del barrio porteño de Caballito y situado ahora en Capioví, que a bordo de una bicicleta y con la hermosa compañía de Yeca, su mascota que halló en Perú, emprendió una gran aventura.



Desbordando alegría y contagiando buenas vibras a quienes pasaban a su lado mientras disfrutaba a la sombra en un banco de la Plaza Los Pioneros, charló con El Territorio. Habló sobre su viaje y también destacó que reside hace varios días en Misiones porque su bicicleta está rota. A pesar del inconveniente, está contento con el viaje y su paso por la provincia, así como maravillado con los paisajes y las bondades de la Tierra Colorada.



“Fui de vacaciones a Jujuy hace 9 años. Allí, seis chicas sacaron un mapa de Sudamérica y decían a qué lugar iban a ir, charlando entre ellas y planificando cómo seguirían la ruta. Así que lo pensé bien y llamé a mi jefe, recuerdo que le dije: ‘me tomo licencia quince días, me voy a Colombia con unas amigas’ y después de eso no paré nunca más”, contó entre risas sobre cómo decidió vivir viajando. Cuando estaba en Cartagena (Colombia), llamó otra vez a su patrón y le dijo que la licencia de dos semanas era para toda la vida, así que renunció a su empleo y emprendió un nuevo rumbo.



Desde tierras jujeñas comenzó como mochilero. Se trasladó a Perú y encontró a su compañera Yeca, una perra que se convirtió en su compañera de aventuras. “En Chiclayo, en el norte peruano, vi cómo la dejaban al costado de la ruta, así que la cargué en mi mochila y la llevé a que conozca tierras colombianas”, dijo sobre cómo adoptó a su gran amiga.



Ese amor se fortaleció con el tiempo, al punto que Aníbal debió buscar otras alternativas para seguir viajando. Sus primeros paseos fueron en micros, pero al sumar a Yeca en sus aventuras tuvo que cambiar de transporte, y así decidió comprar la bicicleta para viajar. “Pedaleando hicimos primero el sur colombiano, Ecuador, Perú y norte de Chile”, comentó.

Foto: Esteban González

“La bici me pareció el mejor medio, te da mucha libertad y placer. Cuando se hacen viajes turísticos, el tiempo y recorrido tiene una dinámica. Pero este tipo de aventuras le permiten a uno recorrer los pueblos, observar las rutas que son hermosas, conocer paisajes y lugares, parar cuando es necesario, hacer amigos en el camino. Es una experiencia diferente y muy enriquecedora”, reflexionó. Además, “la puedo llevar a Yeca conmigo a todas partes”, agregó.



Un modo de vida

Anibal lleva viajando casi una década. Volvió muchas veces a su hogar, para visitar parientes y reencontrarse con los suyos. El amor por su mamá siempre le hacía volver a casa, hasta que ella falleció.



“Cuándo mamá estaba viva me agarraba ‘mamitis’ e iba a casa un tiempo, siempre volvía. Hubo ocasiones también en que la llevé de viaje a algunos lugares, le sacaba pasajes hasta Perú, por ejemplo, y disfrutamos juntos unos días”, contó, asegurando que no se reprocha nada porque disfrutó a sus padres y abuelos; y cuando ellos partieron, él siguió su camino.



“Hay que animarse a arrancar, no importa el cómo y el cuándo. En el camino, te das cuenta si este estilo de vida va con vos, y si no es así, volvés a casa. Pero en el proceso te descubrís a vos mismo y te das cuenta de lo que realmente querés hacer en la vida”, dijo. Y añadió: “Si hay un par de ahorros para salir, hay que aprovechar. Aunque el verdadero viaje empieza cuando se acaba la plata, ahí te das cuenta de todo”.



Su paso por Misiones

Cuando ingresó a la tierra roja, el porteño contó que es la 15° provincia argentina que conoce, y describió que le falta el sur de nuestro país y el oeste argentino como ser San Juan, Catamarca y San Luis.



En territorio misionero, manifestó que se financia con venta de pulseras, recibe donaciones, y ofrece sus productos en las ferias. Sus gastos son pocos, se basan en comida para él y Yeca, así como también hospedaje para pasar la noche. Ahora también le surgió el gasto extra de arreglar la bici, ya que se rompió la cadena y los cambios. Pero sin apuro, recauda dinero para reparar su medio de transporte mientras disfruta de todo lo que Misiones tiene para ofrecer.