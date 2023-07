Testeo gratis por estreptococo en Posadas: se realizan a pacientes que reúnen las características

jueves 20 de julio de 2023 | 12:15hs.

En la ciudad de Posadas comenzó el testeo gratuito para detectar la bacteria del estreptococo. Las pruebas son gratuitas y son realizadas en el laboratorio ubicado en el subsuelo de la Municipalidad de la capital provincial de lunes a viernes en horario de 7 a 12. Cabe resaltar que para acceder a este servicio se requiere un pedido médico y el objetivo es disminuir la propagación de la infección y evitar el uso inapropiado de antibióticos.

La gerente asistencial del Hospital Pediátrico de la ciudad de Posadas, Liliana Fernández Sosa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó sobre esta iniciativa: "El paciente tiene que tener ciertas características clínicas para sospechar que tenga una infección de estreptococo, que generalmente se da por infecciones en garganta, tiene que tener un contexto infectológico importante en el niño o infecciones en la piel donde se producen celulitis o inflamación o la escarlatina, en esos casos de sospechas de infecciones de empéticos con esos granos grandes, uno está asumiendo que puede ser la bacteria".

"Entonces viendo las características clínicas del paciente, uno puede decidir hacerle un test rápido, que es un procedimiento con un hisopado de fauces que a la hora tenemos un resultado y sí da positivo se empieza la iniciación en el tratamiento antibiótico y si este resultado es negativo, se vuelve a tomar un hisopado para hacer un cultivo que tarda de 48 a 72 horas, pero mientras está el resultado se da el antibiótico, pero que se puede suspender si da negativo", aclaró.

Además mencionó que el test rápido en el hospital se le realizan a los pacientes en el área de internación con una gran sospecha de estreptococo, no a todos los chicos, "la gente está preocupada porque si bien con un buen antibiótico, con un seguimiento, se revierte. En muy pocos casos se pueden producir enfermedades infecciosas invasivas que pueden ser el shock tóxico, la meningitis, la celulitis necrotizante que son infecciones graves, con riesgo de vida que es lo que nos preocupan pero son las que menos se dan".

"No obstante el uso indiscriminado de antibióticos hace que también estas bacterias vayan tomando fuerza y vayan tomando una dimensión hacia eventos graves que no hay con qué matarla. Ahora hay casos como todos los años, no está superando la demanda, estamos en un momento muy tranquilo porque los chicos están fuera de la escuela, la demanda de consultorios de emergencia ha bajado muchísimo, tendrán en cuadros de respiratorios entre 20 a 30 chicos por día, la mayoría por patologías de broncoespasmo por este cambio tan rápido de clima", reiteró..

Fernández Sosa destacó que con celulitis hay muy pocos ya que la demanda se concentra muchas veces en temporada de verano, "que es cuando van a los ríos o arroyos que vienen con todos esos granos, no es que tengamos una estación pero nosotros tenemos dispuesto una cierta cantidad de hisopados de fauces para hacer en el día y lo cumplimos sin ningún problema. Se medica a los pacientes que corresponde para no entrar en el uso indiscriminado de antibióticos".

Bajo nivel de inmunización

La doctora recordó que un mes atrás hubo un pico de pacientes por casos de bronquiolitis "que no habían completado esquemas de vacunación pero no saturó lel sistema porque el Hospital de Pediatría se prepara para la temporada reforzando la guardia y el sistema de atención al público. No obstante, estamos muy preocupados ahora cuando regresen los chicos a la escuela que a veces tenemos los picos en agosto o septiembre por la escasa vacunación que han tenido los niños en relación a la antigripal".

"No están completando sus esquemas y los niños son los pacientes sensibles junto los mayores de 65 años, el diabético, el obeso, que son pacientes que están expuestos a las situaciones graves. La vacuna de la gripe no es que te dice que no la vas a tener sino que no te vas a morir por esa influenza o tener una lesión pulmonar grave. Por influenza tuvimos casos graves en áreas críticas, en terapia intermedia pero tenemos muchos internados por virus sinticial respiratorio que lo que implica en la prevención es el lavado de manos, es decir, los mismos cuidados que el Covid", detalló.

Finalmente advirtió que siguen habiendo más casos de Sinticial Respiratorio que de Gripe A, "si bien las dos patologías para un paciente vulnerable son graves, la Influenza A tiene mayor incidencia en chicos vulnerables y no vulnerables entonces ponen en peligro a todo ese grupo".