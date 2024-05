Itaembé Guazú tiene un nuevo sistema de recolección diferenciada | El Territorio

Este nuevo método será llevado a cabo con recuperadores urbanos que visitarán casa por casa con los vehículos ecotorky tres veces por semana. Cabe aclarar que el uso de este dispositivo no es para la recolección de residuos domiciliarios no clasificados, solamente se recolectará material reciclable previamente clasificado.

viernes 17 de mayo de 2024 | 16:31hs.

La iniciativa busca promover la participación activa de los ciudadanos en la separación de residuos y el reciclaje. // Foto: Gentileza.

Con el fin de aumentar la cantidad de material reciclado recolectado y al mismo tiempo generar la progresiva inclusión de Recuperadores Urbanos en programas GIRSU, se inauguró un nuevo sistema de recolección diferenciada en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.

En diálogo con El Territorio, el director de Economía Circular, Fernando Hancherek, comentó que "estos recuperadores urbanos no retiran de los domicilios ni basura, ni elementos voluminosos, ni residuos voluminosos como pueden ser cacharros, ramas y esas cosas. En este caso no es la función del recuperador retirar eso, lo que sí facilita que el vecino que no pueda acercarse a los puntos para la disposición en los contenedores sustentables puede entregar en mano al recuperador. Ese beneficio buscamos con este nuevo sistema".

La iniciativa busca promover la participación activa de los ciudadanos en la separación de residuos y el reciclaje. El nuevo sistema comprende la instalación de contenedores sustentables verdes en puntos estratégicos del barrio, como escuelas, polideportivos, supermercados, negocios, entre otros espacios.

La nueva disponibilidad de contenedores fijos, se complementará con un servicio de recolección de material reciclado puerta a puerta a cargo de Recuperadores Urbanos. Estos trabajadores recorrerán el barrio a bordo de "vehículos ecotorky" en horarios y días específicos para recolectar material reciclado directamente en los hogares. Este enfoque brinda la oportunidad de generar empleo y empoderar a los recuperadores urbanos como actores clave en el cuidado del medio ambiente. Responde al objetivo de poner en valor los residuos reciclables a partir de la separación en origen y la disposición selectiva (que estará a cargo de los vecinos), permitiendo prácticas de Economía Circular. Y al mismo tiempo permite cumplir con la Ordenanza que dispone la progresiva inclusión de los Recuperadores Urbanos a programas GIRSU, buscando mejorar el acceso a materiales reciclables.

Precisamente, los primeros cuatro "vehículos ecotorky" se entregaron en comodato a recuperadores urbanos que llevan más de una década trabajando en la recuperación y reciclaje de residuos urbanos. Sandra, Alejandro, Celeste y Pablo serán los encargados de pasar puerta a puerta con las ecotorky para iniciar el proceso de recuperación y reutilización de residuos tales como cartón, vidrio, papel y aluminio. Sandra, que lleva más de 18 años en el tema, agradeció la nueva movilidad y aseguró que "ahora podré transportar más que solo cartón".

"Cada recuperador tiene una zona asignada y van a hacer el recorrido al menos tres veces por semana durante las tardes. Igualmente, como estas personas ya vienen trabajando porque la recuperación de materiales es su fuente de ingresos, algunos van a seguir trabajando todos los días retirando el material en las casas. Esto se debe a que nosotros venimos trabajando desde el municipio en un programa de asistencia, de ayuda y de incorporación de los recuperadores urbanos al sistema formal. En ese marco se dan también estas ayudas a los recuperadores", resaltó el director de Economía Circular.

Y agregó: "En este caso se entregan en comodato estas bicis Torky para facilitarle el trabajo, ya que al pedalear puede hacer menos fuerzas y a la vez también le permite transportar mayor cantidad de materiales ya que el vehículo tiene un compartimiento donde se pueden enganchar los bolsones, se pueden atar las bolsas grandes y cargar el material ahí dentro. Pueden recibir todos los materiales limpios y secos, ya sea papel, cartón, plástico, vidrios, metales, latas, tetrapak, tergopol y todos los materiales reciclables".