El juzgado Federal de Puerto Iguazú sigue sin juez

El juzgado federal de Puerto Iguazú estuvo a un paso de su activación con la designación del juez Marcelo Alejandro Cardozo como su titular. Pero no pudo lograrlo porque la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación no consiguió el quórum necesario para el debate donde se debían aprobar 75 nombramientos de funcionarios judiciales entre los que figuraba el de la ciudad de las cataratas.

El juzgado federal de primera instancia de Puerto Iguazú fue creado en noviembre de 2011 y desde esa fecha espera la designación de un juez que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Se trata del juez Marcelo Alejandro Cardozo que fue elegido por la cámara alta para ocupar ese cargo. Pero para eso es necesario que ese cuerpo legislativo apruebe el pliego de su designación. Y es justo eso lo que debía ocurrir en la sesión fallida.

El pliego del juez Cardozo era una de los 75 pliegos de jueces, camaristas, fiscales y defensores de todo el país que figuraban en el orden de temas del día a tratar en la sesión que intentó llevar adelante al mediodía el interbloque del Frente de Todos. Pero sólo se sentaron en sus bancas 34 senadores y se necesitaba el número de 37 para lograr el quórum que permita que se desarrolle la sesión.

Una de las razones

Junto al pliego del juez Cardozo, tampoco pudo ver la luz el pliego de la camarista Ana María Figueroa que está a punto de jubilarse y que para seguir en su cargo necesita de esta aprobación legislativa. Pero como la magistrada tiene que definir el cierre o la reapertura de causas judiciales que investigan a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero, la oposición se niega a renovarle el pliego.

El presidente del interbloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, habló en el recinto tras la caída de la sesión. “Aspiramos a tener sesión para poder cumplir con la responsabilidad institucional. No podemos paralizar el Congreso. Los 34 senadores y senadoras que estamos acá tenemos ganas de trabajar” expresó.

Con la certeza de que “la piedra de la discordia” que hizo fracasar la sesión fueron los pliegos judiciales, el senador Mayans señaló que “los pliegos tienen un camino de casi 5 años. La mayoría, prácticamente la totalidad, sin impugnaciones. No se justifica la demora, porque hay una necesidad imperiosa de que la justicia funcione”.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti también cuestionó duramente a la oposición por su decisión de no bajar a dar quórum “No bajaron a trabajar una vez más y además de los 75 pliegos debíamos tratar, también había otros temas de consenso muy importantes impulsados por la ciudadanía a través de organizaciones que atraviesan toda la Argentina y que vienen luchando hace años para que el Congreso los trate”.

Bloquear algunas designaciones

Luego en una conferencia de prensa los senadores de Juntos por el Cambio brindaron los motivos por los cuales decidieron no bajar al recinto para no posibilitar el quórum necesario para que se concrete la sesión.

“Nosotros como interbloque de Juntos por el Cambio tenemos el objetivo de bloquear algunas designaciones de jueces, en particular de la jueza Figueroa, porque hay una pretensión de Cristina Fernández de Kirchner de postergar su estadía en la Cámara de Casación”, expresó el titular de la bancada opositora, el senador Alfredo Cornejo.

Seguidamente el senador mendocino destacó que “nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos que nos apoyan a ponerle un freno a Cristina Fernández de Kirchner, a su plan de impunidad, a su propósito de manipular las causas judiciales”.

Para Cornejo fue un éxito

El senador Cornejo dijo textualmente: “hoy, hemos logrado que no se obtenga quórum. Creemos haber tenido un éxito al lograr que no se tenga sesión. Si estamos diciendo que no a Figueroa y varios pliegos, ¿por qué insisten en poner otros proyectos en el medio?” en relación a otras iniciativas de leyes de salud y educación que también formaban parte de la labor del día.

Finalmente, expresó que desde su bancada están “abiertos” a ponerse de acuerdo en un temario y sesionar “la semana que viene o el mes que viene”.