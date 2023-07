Liga Regional Obereña de Fútbol: este sábado arrancan los Cuartos de Final

sábado 08 de julio de 2023 | 11:30hs.

Se viven instancias definitorias para el Torneo Apertura 2023 "Dr. Juan Epifanio Barrios" de la Liga Regional Obereña de Fútbol, las que se vivirán desde este sábado con dos partidos que serán el anticipo para ir conociendo a los equipos que estarán en la siguiente ronda. Los ocho equipos que clasificaron a la siguiente instancia, Atlético Campo Grande, Racing de Villa Svea, Atlético Oberá, Ex Alumnos 185, Olimpia/San Antonio, Atlético Iguazú, River de Santa Rita y Atlético JC/Independiente, irán a todo o nada por un boleto para las Semifinales.

Y es que estos cruces de Cuartos de Final serán a un solo partido, donde solo el ganador seguirá en carrera. Los cruces serán entre el 1° vs. el 8°, el 2° vs. el 7°, el 3° vs. el 6° y el 4° vs. el 5°. Los mejores clasificados serán locales (ventaja deportiva), pero si al final de los 90 minutos se diera una igualdad, se definirá desde los doce pasos.

Este sábado habrá dos partidos para iniciar con esta etapa. Por un lado, Racing de Villa Svea, que finalizó como escolta, será local ante River de Santa Rita, equipo que logró la clasificación con una victoria en la última fecha.

Por su parte, Atlético Oberá (3°) recibirá a Olimpia/San Antonio, en duelo de obereños, siendo este el clásico más antiguo de la ciudad. El Decano Obereño enfrentando al Rojo del Tiro Federal.

En tanto que el domingo se disputarán otros dos partidos. Atlético Campo Grande terminó como el puntero del torneo, y por ello recibirá a Atlético JC/Independiente. El equipo viereño se metió en Cuartos en la última fecha, pero seguramente será un duro rival para el aurinegro.

Y en el altiplano obereño, Ex Alumnos 185 será nuevamente rival de Atlético Iguazú de Leandro N. Alem, quizás en el partido más parejo de los Cuartos, por cómo terminaron en la tabla (4° vs. 5°).

También los juveniles.

De manera paralela, la Cuarta División también llegó a instancias decisivas y afrontan este fin de semana los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 " Dr. Juan Epifanio Barrios".

Tras la etapa de clasificación, los ocho equipos que buscarán el pase a Semis son: Atlético Campo Viera, Olimpia/San Antonio, Atlético Iguazú, AEMO, Racing, Ex Alumnos 185, Atlético Aristóbulo del Valle y Atlético Alem.

Los cruces de Cuartos de Final

Domingo 9. 15.30 hs.-Atlético Campo VIera vs Atl. Alem. Club Bowling

Domingo 9. 15 hs. -Olimpia-San Antonio vs. Atl. A. del Valle. Estadio Juan G. Cáceres.

Domingo 9. 15.30 hs.-Atl. Iguazú vs Ex Alumnos 185. Cancha Club Atlético Iguazú.

Domingo 9. 15.30 hs. -AEMO vs Racing. Estadio Rodolfo Lobo Fischer.