Humor para repensar los mandatos sociales

sábado 08 de julio de 2023 | 4:30hs.

Valiéndose del humor y la risa, Gregorio sumerge al público en una profunda reflexión. Su nariz roja, el lenguaje clown y la comedia que reluce en los movimientos físicos convierten a la obra en una apuesta entretenida y pintoresca. Mientras que la profundidad de la temática y la poesía y nostalgia desprendidas en el transcurso de las escenas, llevan la obra a un plano más reflexivo y complejo.

Gregorio es un payaso que sube al escenario para desarrollar su rol protagónico y apoderarse de la escena. En el transcurso va esquivando los mandatos sociales, el deber ser y otras tantas cuestiones arraigadas en la sociedad a partir de una simple pregunta: ‘¿Y su oficio?’.

Un protagonista,varios personajes y una pregunta que busca su respuesta. Gregorio nos traslada a la búsqueda de su profesión, y el camino se convierte en un agitado sendero entre el éxito y el fracaso.

“Se trata de una comedia en género clown, con los lenguajes del clown, la comedia física y la media máscara expresiva. Esos tres lenguajes convergen en un marco poético y sonoro bastante arraigado a nuestro territorio litoraleño, por la tonada, las expresiones, los usos y costumbres” , describió Gerardo Barrientos, creador y actor de la pieza teatral, en diálogo con El Territorio.

“Los paisajes van variando entre la aceptación de los mandatos, la negación de su sueño, el recuerdo latente y la posibilidad de acariciar la libertad mediante el simple hecho de jugar”, agrega el artista sobre su obra maestra, una propuesta que pondrá a reflexionar a todos los espectadores.

Estrenada en septiembre del año pasado en su Corrientes natal, la apuesta cruza los límites fronterizos provinciales y llega a Misiones para presentarse hoy, por primera vez en la Tierra Colorada, tras haber ganado el primer puesto en la Fiesta Provincial del Teatro de Corrientes.

La cita es a las 21, con entrada libre y salida a la gorra, en el Centro Cultural Comunitario ubicado en Pedro Méndez 2260.

Su paso por estos pagos se da en el marco de una gira autogestiva que surgió tras haber cerrado una fecha de presentación con el grupo comunitario de la Murga de la Estación. “A raíz de eso y como ya me venía para estos pagos aproveché para también pasar por Itatí e Ituzaingó y así recorrer varios escenarios”, destacó el actor.

La comedia cuenta con la dirección de Alberto Rosatto y está encarada por el payaso Gregorio, un personaje en el que Gerardo viene trabajando hace ya varios años. La idea central surgió tras algunas especializaciones en clown realizadas por el artista mediante una beca del Instituto Nacional del Teatro pero “no es una obra que armé para este payaso sino que surgió a partir de mi entrenamiento. En ese lapso de tiempo fui anotando ideas, músicas y todo lo que me causaba inspiración; y en un momento me vinieron a la mente dos personajes callejeros de mi infancia -en ellos me inspiré para hacer una media máscara con la que actúo y el vestuario. Y así, de a poco le fui dando forma”, resaltó sobre el proceso creativo de la colorida y austera apuesta.

‘¿Y su oficio?’ se presenta por primera vez en Posadas, antes de viajar a Catamarca y la Rioja para representar a su provincia en la Fiesta Nacional del Teatro que se hará en septiembre. “Es una alegría inmensa haber quedado primeros en el Provincial de teatro que se celebró en Paso de Los Libres. Estamos muy contentos de llevar nuestro teatro a otros puntos del país”, dijo el artista.

Además, considerando que la presentación -galardonada y distinguida- será a la gorra, Barrientos reflexionó: “Creemos que el arte es un derecho de todos y la cuestión económica no debería ser una barrera porque el teatro es una invitación a compartir el arte. De todas maneras, creemos también que esto facilita llegar a más personas y cuando más personas sepan de nuestro trabajo, más valor le darán al teatro independiente; un oficio al que se dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, pasión y amor”.

Bonus track

Además de la función estelar, también hoy a las 14 en el Centro Comunitario El Galpón, el actor, psicodramatista y docente brindará un taller intensivo sobre ‘El Cuerpo Cómico’. Será una invitación a desglosar desde el movimiento cómico a la creación escénica desde un punto de vista técnico para adquirir herramientas y aplicarlas potenciando la capacidad escénica e interpretativa.

La propuesta está destinada a actores, bailarines y estudiantes de las artes escénicas. Será con cupos limitados que pueden reservarse al 3624-749961.



Para agendar

Teatro Correntino

Con una función estelar a las 21, ‘¿Y su oficio?’ se presenta esta noche en el Centro Comunitario el Galpón (Pedro Méndez 2260). También hoy y en el mismo espacio, a las 14, el actor Gerardo Barrientos dará el taller ‘El Cuerpo Cómico’

Gerardo Barrientos, en diferentes momentos de la obra, interpretando sus personajes. Foto: Gentileza pez dorado teatro