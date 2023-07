El paro de colectivos empezó antes en Posadas y miles de usuarios quedaron varados

jueves 06 de julio de 2023 | 23:42hs.

Pasadas las 22 las estaciones de transferencias se empezaron a cerrar –una hora antes de lo habitual- y los colectivos empezaron a volver a las empresas. El paro estaba anunciado desde la medianoche de hoy, pero se adelantó casi dos horas en su inicio.

Intensas negociaciones se desarrollaron para evitar el paro de transporte de corta y media en el país. Tanto a nivel nacional, como en las provincias, como sucedió en Misiones, se llevaron a cabo diversas asambleas, donde surgieran posiciones encontradas. Finalmente no hubo acuerdo. En el caso de Misiones, tres empresas de Posadas van al paro y una brindará normal servicio.

En el orden nacional, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) detalló cada uno de los puntos incumplidos del acuerdo y señaló que ello hacía imposible cumplir con las exigencias planteadas por el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

A su vez, al romperse la negociación interna en la UTA, de manera repentina el espacio gremial que le compite al oficial -la Lista Azul- inició de forma anticipada una medida de fuerza que afectó algunos servicios en el área metropolitana (Amba).

Desde la cartera de transporte nacional expresaron que varias empresas ya pagaron los salarios con la actualización laboral como corresponde, pero que hubo otras que pagaron “sin el incremento formalizado por resolución del Ministerio de Trabajo y Transporte, cuando ya tienen los recursos para afrontar los mismos”, lo que derivó en que un sector de la UTA adelantara el paro hoy.

Anoche comenzaron a mermar las frecuencias en distintas paradas. Foto: Víctor Paniagua

Afirmaron que esta semana las empresas de colectivos recibieron más de $27 mil millones, con un incremento de $6 mil millones (un 62%). “En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio”, había advertido Roberto Fernández titular de UTA oficial. Reclamaron “la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (Amba) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)”.

Desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana con lo abonado resulta un monto “suficiente para pagar los aumentos salariales”, según señalaron fuentes oficiales a Télam.

Posiciones encontradas

A su vez, también quedó al desnudo las posiciones encontradas de empresas que operan en Posadas. Cuando se conoció que en la capital de Misiones la empresa Bencivenga operaría normalmente, con o sin llamado al paro, desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) cuestionaron tal decisión unilateral.

Plantearon que “la cuarta empresa que presta servicios en Posadas es una competencia desleal con el resto de las empresas del país y, además, arbitraria”.

Es que en forma previa los trabajadores del volante venían advirtiendo a sus pasajeros que no trabajarían a raíz del paro establecido. Estos correspondían a las empresas Casimiro, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka.

Sobre la arbitrariedad planteada por Euta, según se esgrimió en un comunicado oficial, es que “utiliza una escala salarial que no está vigente, no tiene avales legales, ni ha sido homologada por la autoridad de aplicación”. Al apuntar directamente contra la empresa, sostuvo que “Bencivenga está tomando fondos que difícilmente provengan de su actividad específica de servicios de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Posadas, para abonar salarios de conductores que prestan dicho servicio al transporte público”.

Desde Bencivenga ratificaron a El Territorio que trabajarían hoy de manera normal en Posadas, Apóstoles e Iguazú donde prestan servicio urbano, como los de media y larga distancia a través de Río Uruguay. Plantearon como respuesta a las críticas que actuaron acorde a convenio en el pago a sus empleados y que ello representó una decisión empresarial, ante la delicada situación en que todos los trabajadores se encuentran por este momento que transita el país de inflación creciente.

Las posiciones

Como se indicó, la Fatap detalló los incumplimientos del acuerdo celebrado con los estados nacional, provincial y municipal y ante ello alegó que no puede cumplir con los compromisos salariales asumidos con la UTA.

Añadió que no se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual estos no están vigentes y no pueden serles exigidos a las empresas prestadoras.

Mediante un escrito, recuerda que en el acta paritaria del día 22 de junio, en función de compromisos asumidos en ese mismo momento por el Ministerio de Transporte de la Nación, Fatap sujetó la exigibilidad de la pauta salarial al cumplimiento de varias condiciones.

Desde la lista Azul de la UTA -que está enfrentada a la UTA oficial- por su lado plantearon que hacen el paro por falta de pago. “Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la UTA en cabeza de Roberto Fernández y Jorge Kiener negocie nuestros salarios a la baja. Han logrado flexibilizarnos de hecho e impusieron una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”, sostiene en un escrito.

“Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires”, añadieron, al adelantar para algunas empresas ayer desde las 16 la paralización del servicio.

A su vez, el gremio oficial liderado por Fernández, convocó al paro desde el primer minuto de hoy. La medida de fuerza afecta a los servicios de corta y media distancia de todo el país. Esta vez el paro no será total, porque como se indicó algunas empresas que pagaron a su personal, trabajarán normalmente.

Sin posibilidades de conciliación

Esta vez el Ministerio de Transporte de la Nación no pudo dictar conciliación obligatoria, porque en forma previa habían ampliado hasta el plazo máximo, que representan 15 días hábiles. Es decir, sin posibilidades de conciliación ya que el conflicto es una continuación del desatado en mayo.



