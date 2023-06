Combustibles: algunas estaciones de servicio aún esperan por determinaciones para los nuevos valores

viernes 16 de junio de 2023 | 11:15hs.

Las petroleras habían acordado con el gobierno nacional un incremento mensual promedio del 4%, y este mes de junio se concretó en la jornada de ayer en algunas estaciones de servicio de la capital misionera. En uno de los carteles de la YPF la Súper que estaba $231.90 pasó a $244.20. Mientras que, en la Shell estaba $251.40 y pasó a $258.20. De este modo, de a poco se irán actualizando los surtidores de toda la provincia.

Faruk Jalaf, presidente de la Cesane (Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste Argentino), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y contó: “Nosotros no tenemos todavía nada definido, no lo hacemos nosotros sino que lo hacen las petroleras la definición de precios y la aplicación también. Probablemente por el fin de semana largo no lo hagan todavía pero no tenemos ninguna certeza porque no depende de nosotros, las estaciones de servicios no son formadoras de precios pero creo que tiene relación a que hay discusiones en torno al aumento porque como sigue siendo alta la inflación y no están aceptando un 4%, eso es lo que tengo entendido”.

“En cuanto a la provisión de combustible para el fin de semana largo indudablemente que está garantizada, hay combustible, no está faltando e inclusive hay camiones por descargar pero siguen trabajando a media máquina aparentemente esperando la resolución de la Secretaría de Energía o respetando la resolución de Economía o de la Secretaría de Comercio para ponerse de acuerdo cuál es la primera que va a largar, porque a veces larga una de las marcas de las compañías y después la siguen las otras”, afirmó.

Jalaf por otra parte añadió que pueden haber faltantes con la llegada del fin de mes, “esto ocurre por los cupos que tenemos pero no afectan a los combustibles premium que si tienen un precio razonable, los otros mantienen uno congelado y es por eso que se terminan más pronto”.