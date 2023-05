Marcela Tinayre debutó en la conducción de Polémica en el Bar y dio que hablar

miércoles 31 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Marcela Tinayre (72) debutó al frente de Polémica en el bar, el clásico ciclo creado por Gerardo Sofovich en 1962. De esta manera, se convierte en la primera mujer en conducir el programa.

La rubia salió al ruedo la noche del lunes por la pantalla de canal América, en un giro para renovar el legendario programa, que también tiene en su troupe a Eliana Guercio, Samuel Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Gabriel Schutlz, Marcelo Polino y Walter Santiago, más conocido como Alfa, un ex participante de Gran Hermano.

Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo y productor del programa, explicó que los panelistas irán rotando, “algunos quedarán fijos y otros serán invitados, vamos a ver cómo se da esa dinámica”.

Pisada fuerte

Con el bar renovado, la conductora entró al estudio con la imagen en blanco y negro.

“Voy a prender la luz. Esto es impresionante. Yo les dije que hagan un refresh del viejo bar. Miren lo que es esto, es una maravilla, estoy muy impresionada. ¡Qué bueno que me lo compré!”, disparó picante en sus primeros momentos al aire como dueña del lugar.

“No solamente estoy contenta, sino también muy emocionada por este programa tan emblemático, 60 años... Yo creo que en la historia de la televisión mundial no deben haber muchos programas que cumplan 60. Estoy re agradecida, re emocionada... Todo lo que tenía pensado decir, me lo olvidé. Pero no se preocupen porque labia es lo que me sobra”, aseguró al frente del emblema porteño.

Además, le habló al creador del programa, fallecido en 2015: “Gerardo de mi corazón, quien lo hubiese dicho: tantos años de amistad y mirá donde estoy. Y todos estos popes de la cultura, del humor, de la cultura, de la política, del deporte... Todos ellos han hecho Polémica. Ahora, muchachos, yo fui elegida, estoy sumamente agradecida, pero el mundo cambió y todo lo compartimos”.

La llegada de Marcela Tinayre a la conducción es una de las apuestas fuertes que hace la programación de América TV. Si bien el rating no acompañó (su pico fue de 1.4 según la medición de Kantar Ibope Media), se espera que logre alcanzar una buena base de cara a este año.

Polémica

El programa trató como primer tema la llegada de las pistolas Taser a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y las polémicas no tardaron en encenderse, por ejemplo, entre Schultz y Alfa. También hubo algunos cruces y guiños con el pasado: la conductora se río de los rumores de romance que existieron con su actual compañero Chiche, y hasta Eliana Guercio se reencontró con Marcelo Polino, que estuvo de invitado, a 17 años de haberle dado un cachetazo en cámara porque le había dicho ‘prostituta’ en Intrusos.

Y por supuesto, si bien la llegada de Tinayre busca lavarle la cara a un ciclo que tiene mucha tradición en la tele pero también fue criticado muchas veces por su postura machista, en la mesa no faltó la polémica, el plato principal. Y fue Tinayre la que hizo que sus palabras resuenen, al hacer una defensa de Jey Mammon, que fue denunciado por el joven Lucas Benvenuto por supuesto abuso. “Es un pibe (Lucas) que tuvo una vida horrible, y apareció Jey y le brindó amor”, aseguró la flamante conductora de Polémica en el Bar, al mismo tiempo que aseguraba que le preocupaba el bienestar de su colega porque lo vio “quebrado”. Incluso, en cierto punto de la conversación, propuso “olvidarse de la diferencia de edad”.

Los dichos de la hija de Mirtha Legrand fueron repudiados en redes sociales.