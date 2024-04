El Bafici definió los mejores de su 25ª edición | El Territorio

domingo 28 de abril de 2024 | 6:00hs.

La brasileña ‘A paixao segundo GH‘ y la argentina ‘El placer es mío‘ fueron elegidas ganadoras en la competencia oficial internacional del Bafici, cuya 25ª edición concluye hoy. Según el comunicado remitido por la organización, el jurado seleccionó los filmes de Luiz Fernando Carvalho y Sacha Amaral, respectivamente, como los merecedores del Gran Premio. El Mejor largometraje fue la estadounidense ‘Riddle of Fire‘, de Weston Razooli; el Mejor corto fue el serbio ‘The Ghosts You Draw on My Back‘, de Nikola Stojanovic; la Mejor dirección para la ucraniana-canadiense Oksana Karpovych por ‘Intercepted’; y el Premio especial del jurado para ‘L’Homme d’argile‘, de la francesa Anais Tellene.