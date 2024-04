Eminem se reinventa en poesía y sonido | El Territorio

sábado 27 de abril de 2024 | 6:00hs.

El músico y productor estadounidense Eminem (51) anunció la salida de un nuevo álbum, el duodécimo de su carrera, que llevará el título “The Death of Slim Shady”.



Se espera que el disco esté en las plataformas para el mes de julio.



El rapero aprovechó su participación en el Draft de la NFL (Liga de Fútbol Americano) en la ciudad de Detroit para anunciar la salida de este nuevo material.



En el proceso de la grabación de “The Death of Slim Shady”, Eminem ha trabajado con una diversa gama de productores y artistas, buscando explorar nuevos sonidos y expandir sus horizontes musicales. Esta colaboración transversal, combinada con la promesa de una lírica evolucionada, posiciona al álbum como uno de los lanzamientos más esperados del año. Y una pista acerca de la dirección de este nuevo trabajo está en su título, donde el músico “mata” a su alter ego The Slim Shady, creado para su EP en 1997.