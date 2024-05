Bruce Willis feliz de compartir con su nieta | El Territorio

domingo 05 de mayo de 2024 | 6:00hs.

Pasó más de un año desde que Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal que lo cambió todo. Desde entonces, su familia compartió los avances de su tratamiento. Una de las alegrías que llegó fue su primera nieta, Louetta Isley, hija de Rumer Willis. Precisamente Rumer fue quien ahora develó cómo es la faceta del actor como abuelo y cómo está de salud. En diálogo con People Rumer contó que Bruce se encuentra “muy bien”, y que a “Louetta Isley le encanta estar con su abuelo”. Según alegó la niña “es muy dulce, es como la persona más famosa de nuestra familia. Me llaman y me piden tener citas para jugar con ella e, incluso, me dicen ‘no queremos verte, solo venimos a verla a ella’, algo que me parece bien”.