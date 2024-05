Passalacqua: "Primero Misiones, a no desviarse de este paradigma jamás" | El Territorio

El gobernador de Misiones abrió el período de sesiones ordinarias con un discurso centrado en lo político y con carga social. Anuncios, repasos y conceptos sobre la política nacional. Entre otras cosas, en lo político, aseguró que "ni antiguas, ni nuevas grietas entrarán a estas tierras, porque no suman, dividen y hacen daño".

miércoles 01 de mayo de 2024 | 11:41hs.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones. / Fotos: Matías Peralta

Como lo indica la Constitución de Misiones, este 1 de mayo el gobernador Hugo Passlacqua encabezó el acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes y allí presentó los lineamientos de la gestión que se inició el pasado 10 de diciembre. Allí el gobernador realizó un análisis de la situación del país, y como esta afecta a Misiones, además de anunciar las herramientas políticas y económicas que se pondrán en marcha para acompañar a los misioneros en estos tiempos a los que calificó como “difíciles”.

"La situación no es fácil, pareciera un deja vu encontrarnos con una crisis que a todos nos consta, y de la que estoy seguro que vamos a salir porque los misioneros tenemos un ancho bajo la manga, que es su gente y su voluntad de progresar", comenzó diciendo el gobernador de Misiones. Y llamó a "tirar del carro a la par pese a las diferencias políticas".

Aseguró además que "la renovación no puede hacerse a un lado en nada, salga bien o mal siempre afrontarnos lo que tenemos que hacer. La cobardía política es inadmisible en estos tiempos", aseguró. E indicó que "hoy gobernar es buscar consensos, y si no los hay, crearlos", en lo que pareció un mensaje por elevación al gobierno nacional. "Estamos diciendo que somos un espacio políticamente responsable, inclusivo en opiniones como en su génesis cuando Carlos Rovira invitó a diferentes corrientes políticas a encontrarnos en un punto común, el bienestar de los misioneros".

Se indicó que desde el gobierno provincial "trabajamos siempre convocando, jamás excluyendo, por eso se incorporan jóvenes a nuestro espacio" y allí aseguró con solidez que "ni antiguas, ni nuevas grietas entrarán a estas tierras, porque no suman, dividen y hacen daño". Sobre la actualidad de la opinión pública aseguró que "las personas votan a quienes estiman les hará más felices, es así de simple, pero si su candidato pierde no significa que este debe oponerse a todo. Siempre se hizo y se pensó así, dicotómico, pero me di cuenta de que a quienes no les toca ganar tiene varios caminos como opción". Allí ensayó una explicación sobre cómo será el rol de la renovación en este tiempo político de la Argentina. "Vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. Primero Misiones, a no desviarse de este paradigma jamás", aseguró.

También afirmó que desde el gobierno de Misiones trabajarán para "no entorpecer el camino de un gobierno nacional con alta legitimidad de origen, así también le pedimos con energía a la Nación que respete la decisión de los misioneros que votaron estas políticas". Afirmó además, que esa relación con Nación "tendremos doctrinas y principios propios cada uno, pero aspiramos a trabajar con respeto, cooperativamente y con federalismo. No vamos a arriar las banderas de las luchas de Andresito" y llamó a crear un "destino colectivo sin sectarismos". Luego pasó a enumerar logros y desafíos de la gestión que comenzó el 10 de diciembre pasado.

Ya sobre el final del discurso retomó la temática política de su discurso, asegurando que siente “la misma intensa emoción que hace 4 años”. E invitó a los legisladores de Misiones “a que sigamos trabajando en estos nuevos tiempos que estamos viviendo, sin arribismos ni vanidades, con respeto. Si nos desviamos, señálennos”, pidió.

Aseguró que “los representantes electos para este periodo no somos dueños de nada, pero tenemos la inmensa y hermosa responsabilidad de dar respuestas concretas a la gente y para eso hay que prepararse, hacer territorio, escuchar, ser recatado, auténticamente cercano, sentir lo que siente el otro, tener ansias de mejorar la realidad, comprometerse. Para eso hemos sido convocados·.

Retomó la idea de que la Argentina está inmersa en una crisis, de la que Misiones no es ajena. Y allí afirmó que “poco serio hubiese sido si hoy venía acá a decirles que todo está perfecto y que vivimos en el mejor de los mundos. No es así, somos realistas. Acertamos y erramos. Quedan muchas soluciones pendientes y tareas por hacer. Y no vamos a mentirles a quienes nos confiaron su voto”.

Retomó la idea del acompañamiento al misionero, como primer objetivo de gestión. “Estuvimos y estaremos siempre al lado de ustedes, querido pueblo misionero. Con la mochila llena de esperanzas y de anhelos. Siempre positivos”.

Los anuncios

Durante su discurso, destacó el éxito del programa "Ahora Misiones", calificándolo como único en el país, con 13 variantes diseñadas para respaldar el comercio local y proteger la economía familiar. Además, anunció la incorporación del "Ahora Neumáticos", que permitirá comprar los días lunes y martes en hasta 12 cuotas sin interés, a partir de la semana próxima. Allí destacó la importancia de estos programas y señaló que más del 10% de las ventas minoristas se realizan a través de estos programas, y aclaró: "El porcentaje que no paga el consumidor, mayormente lo asume el Estado y la otra parte el banco como agente financiero".

En cuanto a la estabilidad financiera de la provincia, informó que Misiones mantiene una calificación de BB+ otorgada por la calificadora Moody's. Esta calificación, explicó, es una referencia clave para los inversores, quienes evalúan los riesgos crediticios de una provincia, siendo bajos en el caso de Misiones debido a su bajo nivel de endeudamiento. A pesar de esta estabilidad, el gobernador enfatizó: "No tenemos intención de asumir deudas importantes que comprometan las finanzas. No vamos a gastar más de lo que ingresa".

El gobernador también destacó el rol del Fondo de Crédito de Misiones, que en 7 años ha contribuido al crecimiento de más de 2 mil emprendimientos, con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. Para impulsar aún más el emprendedurismo, anunció que este año elevarán el monto máximo de crédito a 15 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses. Además, informó sobre la incorporación de la Fiduciaria Misiones y la constitución del Fondo de Garantía Público de Misiones (FOGAMI), en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como un instrumento financiero adicional para apoyar a los emprendedores de la provincia.

Sueldos y Ventana jubilatoria

“Además de gobernador soy un ciudadano soy perfectamente consciente de la suba de precios y la inflación. No soy ajeno a los gastos que debemos afrontar día a día”, afirmó en los inicios del pasaje en el que haría anuncios y repaso de medidas. Allí le habló a los trabajadores del sector estatal a quienes les dijo que “sabemos que los salarios provinciales están aún por debajo de esos indicadores pero estamos poniendo nuestro máximo empeño en compensar los más velozmente posible, esa distancia entre los salarios y la variación de precios (inflación)”.

Explicó que todo esto se da en “un contexto de baja recaudación por la caída del consumo. Porque cada sueldo de cada docente, enfermero o portero se paga con la recaudación”. Y allí explicó que “somos solo seis provincias de 24 que tienen menos empleados públicos cada 100 mil habitantes. No tenemos un empleo público pesado”.

Sobre la recaudación afirmó que “en marzo tuvimos el peor registro de coparticipación de los últimos 10 años. Nuestros impuestos, como el IVA, viajan a Buenos Aires y vuelven transformados en “fondos nacionales”. Enviamos 90 mil millones, vuelven 45. La mitad. Sumado a la quita del fondo compensador del transporte, que impactó en el bolsillo del trabajador”.

En ese contexto explicó que “en la última medición de la CAME, en estos últimos cuatro meses hubo una retracción del comercio de un 25,5%. Sumado a estos datos, tenemos la singularidad de vivir en frontera con otros países que dejaron de venir a hacer sus compras debido al incremento de precios entre diciembre y abril. Pero no es una queja, nosotros seguimos liderando las exportaciones del NEA, comprendiendo al 39,4% del total de la región. Esto nos alienta”, afirmó.

Sobre las jubilaciones, anunció que la ventana jubilatoria para el sector público se mantendrá abierta. “Aprovecho este momento para decirles que se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2024 los regímenes de las ventana jubilatoria y moratoria", afirmó Passalacqua a la hora de hablar sobre la situación de los trabajadores de la administración pública provincial. También a los trabajadores les prometió trabajar para que sus sueldos se acomoden a la realidad económica de estos días. Afirmó allí estar al tanto de

En ese pasaje de su discruso, Passalacqua destacó el rol del IPS en la tierra colorada. "Así como el Parque de la Salud y los centros de atención, contamos también con una obra social al servicio de los trabajadores y pasivos, sumando ahora la facilidad de la credencial digital para agilizar las gestiones de los afiliados", afirmó. Y aseguró que "seguimos insistiendo a la ANSES el pago de la caja provisional que corresponde a nuestros jubilados".

Viviendas

En su discurso ante la Legislatura de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua buscó reforzar el rol de las políticas públicas con un Estado eficiente, con un fuerte acento en lo social, manteniendo el cuidado de la población reforzando y optimizando el sistema de salud pública y continuando con el desarrollo de la educación de vanguardia. En ese contexto realizó una serie de anuncios relacionados con la posibilidad para que los misioneros accedan a la vivienda.

"Voy a intentar contarles de la mejor manera posible todo el conjunto de acciones tendientes a reducir el déficit habitacional. Logramos alcanzar 12.500 soluciones habitacionales en los últimos doce meses, a través de distintos programas y convenios. Ahora bien, sabemos que siempre hace falta un poco más, que hay sectores de la sociedad que todavía esperan una solución", afirmó el Mandatario provincial.

Y aseguró que "queremos llegar a 10 mil soluciones habitacionales más este año. Por eso, no sólo vamos a continuar con los programas, sino que vamos a trabajar en otras tres nuevas líneas de solución, diseñadas en función a la evolución de la sociedad y sus demandas, que están fuertemente enraizadas en la recuperación del empleo estratégico de la industria de la construcción y todos los empleos indirectos que se ven afectados"

En ese contexto anunció una serie de líneas de créditos que pondrá en marcha el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. La primera de ellas es la "Cancelación Anticipada", allí explicó que quientes ya tienen su vivienda del Iprodha van a poder realizar pagos extraordinarios de cuotas pendientes de tu respectivo plan, obteniendo beneficios de descuentos especiales.

Por otra parte la puesta en marcha del "Programa de Aceleración de Terminación de Viviendas en Ejecución". Esto es para quienes estando inscriptos en el Iprodha, y ya fueron seleccionados en una convocatoria en condición de “apto”, "podés inscribirte para hacer pagos extraordinarios, adelantando parte del capital en cuotas; y, de esta manera, adelantar el tiempo de entrega para recibir antes de lo pactado tu casa", explicó.

Por último anunció la "Licitación para la Adquisición de una Vivienda". Allí explicó que "si estás inscripto en el Iprodha o todavía no te inscribiste, y tenés algunos ahorros o podés vender tu moto o un auto para invertir, esta opción es para licitar una vivienda con fecha de entrega programada".

"Todas estas nuevas líneas de acción son complementarias a los demás programas, no deja sin efecto los procesos de sorteos de preadjudicación y ubicación vigentes. Se encuentran en elaboración y confección para su pronta implementación. Durante las siguientes semanas, vamos a ir agregando más información sobre este tema", explicó para llevar tranquilidad además a las familias que están dentro de los planes tradicionales.

Y explicó que "cada programa tendrá su cupo, así como los cupos que actualmente existen para familias monoparentales, para familias con y sin hijos, para personas con discapacidad, para personas que tienen familiares a cargo. Y debo aclarar que, gran parte del mérito de estas propuestas, es de mis amigos albañiles, que hoy están transitando un momento muy duro pero que aun así no bajan los brazos, un claro ejemplo de la estirpe misionera".