jueves 11 de mayo de 2023 | 11:45hs.

Vuelve la edición de Mis 15 Soñados impulsado desde la empresa de eventos La Quinta La Juliana, donde el empresario de Daniel Lascurain propone asumir todos los costos, previa selección, para cumplir el sueño a quinceañeras que no dispongan de los recursos para poder concretar el anhelado festejo junto a amigos y familiares

Daniel Lascurain, propietario del lugar, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "La idea es celebrarle la fiesta de 15 a aquellas personas que no tengan los recursos para hacerlo. Todo surgió el año pasado y salió espectacular, muy lindo y queremos hacer otra vez este año para otras chicas. Tuvimos muchos llamados el año pasado y queremos tratar de hacerlo otra vez con la idea de festejarle a 15 chicas el mismo día con 10 o 12 familiares".

La celebración sería 2 de julio y ya nos llamaron varias candidatas y la idea es que nos mandes fotos, nos cuenten sus historias, después nosotros vamos a las casas de las chicas a corroborar que sea todo cierto. Queremos que la gente en las redes ponga su votito por cada historia, vamos a ver si funciona eso o sino lo hacemos directamente como lo hicimos el año pasado mediante un sorteo online", apuntó.

Lascurain además destacó que el sitio donde se podrá votar se sabrá más adelante en las páginas de La Quinta La Juliana que están en Instagram y Facebook, "esta propuesta surgió hace unos años atrás y desde núcleo familiar y laboral veían que mucha gente por los costos no podían llegar a cumplir ese sueño. Entonces dijimos que podíamos hacer esto gratis a por lo menos 15 chicas por año. Justamente me llamó una madre de una de las chicas del año pasado con capacidad diferente y me dijo ella todavía mira la foto, se acuerda, se pone contenta y la verdad que eso me puso más feliz y te da energía y mucha más batería para volver a hacerlo"

"Hay muchas familias que por la situación económica actual no puede llevar a cabo la fiesta porque hoy en día está 10 mil pesos por persona, eso es lo que se pagan con todo lo que involucra la fiesta. El año pasado nos llamaron alrededor de 600 personas y por eso también adelantamos la fecha por la habíamos hecho en septiempre y este año la idea es hacer dos fiestas", aclaró.

En ese sentido, acentuó que la idea de hacer dos fiestas es por la demanda, "me llaman muchísimo y la verdad que me rompe el corazón porque no dan los costos para hacer a muchas chicas. La gente nos llama para colaborar y obviamente lo recibimos con los brazos abiertos, porque cuando más colaboran nosotros tenemos la posibilidad de por ahí hacer otra fiesta más y darle la la posibilidad a otras chicas de que cumplan ese sueño de festejar sus 15 años".

Postpandemia

El empresario a su vez destacó que tras la pandemia el sector fue mejorando, fue como una oleada de gente que quería festejar y juntarse, "nos fue muy bien todo el año pasado, esta época es baja por el clima y por el costo pero nosotros buscamos la forma de que la gente realice su fiesta. Nuestra forma de trabajar es un poco diferente porque cuando vienen tratamos de ver de que se pueda pagar, que lo pueda hacer, vemos la formatratando que la gente lo realice".