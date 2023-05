A 31 años del golazo de Maradona en cancha de Guaraní

martes 09 de mayo de 2023 | 19:01hs.

El estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el corazón del barrio Villa Sarita, fue escenario de una cita futbolística sin precedentes.

El 9 de mayo de 1992 pisó la cancha Diego Armando Maradona con el Campeonato del Mundo de México y el subcampeonato mundial en Italia demasiados recientes en la retina de todos. Y el presente plagado de situaciones extrafutbolísticas del ex jugador de Argentinos, Boca, Barcelona y Napoli, sólo condimentaron más las horas que el ídolo vivió por Misiones.

“Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo al gol desde la mitad de la cancha. Hoy lo intenté porque sabía que el tiempo se terminaba. Le había preguntado al referí y me había dicho que faltaban 4 minutos. Entonces me animé, cuando sacamos del medio, la levanté y no me quedaba cómo pegarle. Sabía que si tardaba más le daba la posibilidad al arquero de que llegue. Pero gracias a Dios le pude pegar fuerte, le pude pegar bien, con todo el pie y tuve la suerte de que entrara…”.

El comentario del propio Maradona sobre el gol de media cancha a los 44 minutos del segundo tiempo lo hizo en la camilla, en el vestuario en el que había tanta gente como fuera de la cancha, tanto así, que la desaforada gente por ver a Diego, hasta reventó una o dos ventanillas que dan a la calle.

La pelota entró en el arco que da a la tribuna César Napoleón Ayrault. Estaba en el arco Ayala, que había entrado en reemplazo del gran Jorge Maslowski, el arquero de Tigre de Santo Pipó.

Lo recordó el propio Diego, en 2019