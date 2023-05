“Coral Jazz Rock” para escuelas en el Teatro de Prosa

sábado 06 de mayo de 2023 | 9:00hs.

El Parque del Conocimiento invita a disfrutar del Coro Estable y el Conjunto de Música Popular en el regreso de los “Conciertos Didácticos”. La función especial para escuelas será el viernes 12 a las 9:30 en el Teatro de Prosa (con reserva previa). Además, el sábado 13 a las 20 ambos elencos repetirán la experiencia, pero para todo público, en la Parroquia Santa Rita (Chacabuco y Monseñor de Andrea).

El Coro Estable y el Conjunto de Música Popular del Parque del Conocimiento se unen para ofrecer una fusión perfecta de jazz y rock, en una combinación emocionante y vibrante que incluirá una selección de los mayores éxitos de ambos géneros musicales, desde clásicos inolvidables hasta nuevas canciones populares.

Ambos elencos interpretarán un repertorio de famosas canciones como la icónica "Smile" de Charlie Chaplin, el clásico de jazz "Mood Indigo" de Duke Ellington y la famosa canción "Blue Skies" de Irving Berlin. También sonará “Misa Jazz” de Bob Chilcott, combinando elementos de la música litúrgica con el jazz. Además, se presentarán versiones corales legendarias de The Beatles como "Come Together", "And I love her" y "Day Tripper", así como la emocionante canción "Somebody to Love" de Queen, entre otras.

Las escuelas interesadas en asistir al concierto didáctico del viernes 12 deberán contactarse al teléfono: 0376 - 4597531, de lunes a viernes 8 a 12 hs. o bien, enviar un correo a musicayopera.cc@gmail.com para reservar lugares por el cupo limitado de la sala.

Sábado para todo público

El sábado 13, ambos elencos se presentarán en la parroquia Santa Rita de la Ciudad de Posadas, en el marco del Ciclo «Música del Parque en los barrios». En las dos ocasiones, los solistas serán: Ismael Serdán, Ana Figueredo y Emilia Cañete. Acompañan Leandro Yahni (piano eléctrico), Fernando Gruber (guitarra), Lery Duarte (bajo) y Darío Vega (batería), bajo la dirección del Maestro Nicolás Albornoz.