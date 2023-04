Las chicas juegan la Segunda

sábado 22 de abril de 2023 | 9:00hs.

El próximo domingo 23 de abril se juega una nueva fecha del Femenino en Primera División.

Los equipos saldrán a disputar la segunda fecha del Apertura 2023 en las canchas del Club Atlético Olimpia y del Club Atlético Iguazú.

Olímpia será local, recibiendo a Racing de Villa Svea, C.A. Aurora, River de Villa Bonita, Atlético Oberá y San Martín de 25 de Mayo.

Mientras que Atlético Iguazú recibirá a AEMO, River de Santa Rita y Atlético Alem.

Esta es la programación de los partidos

Cancha Olimpia

13.30 Racing de Villa Svea vs. C .A. Aurora

15 River de Villa Bonita vs. Atlético Oberá

16.30 Olimpia vs. San Martín

Cancha Club Iguazú

15 AEMO vs. Atlético Alem

16.30 Atlético Iguazú vs. River de Santa Rita

Arranca la Reserva del Femenino

Este sábado en Leandro N. Alem para el inicio del Torneo Apertura 2023 de Fútbol Femenino en su categoría Reserva.

El escenario será el estadio Enrique Speyer del Complejo Deportivo Ricardo Balbín.

Allí se disputará la primera fecha de esta categoría que tendrá como protagonistas a Atlético Oberá, River de Villa Bonita, Olimpia, Atlético Aristóbulo del Valle, Racing de Villa Svea y Atlético Alem.

Los horarios

Sábado 22- Estadio Enrique Speyer

14 Atlético Oberá vs. River de Villa Bonita

15.30 Olimpia vs. Atlético Aristóbulo del Valle

17 Atlético Alem vs. Racing