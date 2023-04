En la semana de los pueblos originarios, la comunidad Fortín Mbororé continúa reclamando agua potable

jueves 20 de abril de 2023 | 13:15hs.

Desde la comunidad Fortín Mbororé continúan reclamando la instalación de la red de distribución de agua potable que le han prometido desde el municipio en Puerto Iguazú. Si bien hace un año cuentan con el pozo perforado, con el equipo de bomba y con la torre para el tanque, aun no cuentan con el servicio debido a la falta de red de distribución.

IMAS ejecutó la perforación, luego Energia de Misiones realizó la instalación eléctrica para poner en funcionamiento los equipos de la perforación. El municipio instaló una torre para la colocación de un tanque, sin embargo, no terminaron los trabajos. El tanque está, pero desconocen si se podrá usar debido a que pasó mucho tiempo al sol sin uso y no se ha concretado la red de distribución.

“Dejaron todo por la mitad, varias familias continúan sin agua, tenemos la perforación, pero no podemos usarla porque no completaron la obra y no cumplieron con lo prometido” explico Claudio, segundo cacique de la comunidad Fortin Mbororé

El segundo cacique resaltó que es necesario que completen la obra lo antes posible, porque muchas familias padecen la falta del liquido vital y pese a las gestiones realizadas en el municipio no han obtenido respuestas.