La pantalla ocupa el espacio vacío del adulto

Los niños de hasta 3 años no deberían tener entre su universo de juguetes, celulares o pantallas porque anulan el juego necesario con su familia, que es una actividad fundamental en el desarrollo cognitivo y afectivo de ese niño. Como segunda pauta, cuando comienza la escolaridad inicial y la primaria, el uso de pantallas siempre debe ser en un tiempo limitado por los adultos responsables. Y nunca una actividad que reemplace el juego activo y cara a cara con otros niños.



La tercera premisa consiste en que las pantallas ocupan el tiempo y el espacio que los adultos dejan vacíos de contenidos y de afecto en la vida de los niños. Si ese chico no tiene con quién jugar o con quién hablar, porque sus padres no están en la casa o no le prestan la atención, los celulares o computadoras ocupan ese hueco.



Esas fueron las principales conclusiones de la entrevista a la licenciada en Psicología Josefina Saiz Finzi sobre el uso de juegos mediados por pantallas.



La profesional, que trabaja como observadora de bebés y que enseña esta disciplina en la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), tiene una mirada crítica sobre el uso indiscriminado de este tipo de dispositivos como si pertenecieran al universo de los juguetes infantiles.



“No son juguetes, pero muchas veces ocupan ese rol, cuando desde el mundo adulto se regalan Play Station o cuando le dan el celular al bebé para que no llore” explicó.



La profesional de la salud mental, con una extensa trayectoria en la atención de niños y adolescentes, brindó su mirada sobre hasta qué punto este tipo de juegos virtuales estimulan un crecimiento saludable en los niños y cuál es el límite donde su uso puede ser perjudicial.



“El avance tecnológico trajo muchas soluciones para la humanidad, pero también generó nuevos problemas. El abuso que hacen los adultos en el tiempo de exposición que un niño puede tener frente a una pantalla atenta contra su desarrollo emocional”, explicó.



Saiz Finzi advirtió que “los celulares y las pantallas en general son terriblemente dañinas para los niños hasta aproximadamente los 3 años, porque en esa etapa necesitan experimentar el juego como forma de comunicación con las personas que lo rodean y esos aparatos lo aíslan”.



La profesional explicó que “esos clásicos juegos de ‘linda manito’ o de ‘¿a donde está?, acá está’ forman parte del aprendizaje que está haciendo ese bebé de la relación vincular y afectiva con los miembros de su familia y nunca un celular puede reemplazar esa relación interpersonal”.



Por eso entendió que “todos los juegos de la infancia son fundamentales para un crecimiento armónico del niño y el bebé necesita de esa comunicación activa con su entorno”.Y un bebé que está solo y con un celular “no está desarrollando esa capacidad activa de comunicarse con el otro, por el contrario está en una postura pasiva, recibiendo la información de estímulos de brillos, colores y sonidos que obviamente le llaman la atención y lo mantienen entretenido, pero que en calidad de un desarrollo cognitivo es perjudicial”. Necesita la voz, el afecto, el vínculo con sus padres, que un chupete electrónico no le puede dar.



Una vez que están escolarizados, la clave es limitar el tiempo de juego con exposición a pantallas.



Una cosa es un niño que va a la escuela, hace algún deporte y en determinado momento del día juega un rato frente a una pantalla. Pero otra diferente es un niño encerrado horas en su cuarto frente a una computadora, sin ningún tipo de límites”, explicó. En definitiva un padre atento debe observar qué juegos se usan en red y equilibrar el tiempo con actividades en conjunto o al aire libre. “El peligro es si se pasa ese límite y el chico queda conectado a ese mundo virtual más que al mundo de carne y hueso que lo rodea”, cerró la especialista.

