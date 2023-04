Capioví: movimiento económico positivo en Semana Santa

martes 11 de abril de 2023 | 22:30hs.

La ciudad de Capioví se caracteriza año a año por presentar variadas decoraciones, el municipio se posicionó como un principal atractivo turístico por Navidad y Pascua en Capioví. En este último caso, el último fin de semana largo, recibió gran número de visitantes y esto generó un balance positivo en lo económico.

Ricardo Baigual, director de turismo local, dialogó con El Territorio e hizo referencia al tema. “Realmente hubo un mayor movimiento económico, se reflejó principalmente en la cantidad de plazas ocupadas en hotelería y alojamientos, que fue del cien por ciento, y si bien no tenemos mucha disponibilidad de camas, se notó que hubo más estadía, eso es positivo y fue gente que llegó exclusivamente a quedarse por la temática de Semana Santa”.

Luego, el funcionario sostuvo que el balance también marcó positivo para los artesanos y gastronómicos que se presentaron en la plaza Los Pioneros de Capioví. Baigual contó que fue mayor el movimiento si se compara con la misma época del 2022, porque se trabajó más, también creció la producción. “Dicho por los propios emprendedores que vendieron todo lo que tenían previo al domingo de Pascua, por ende, ese día no es que no había expositores, sino que no pudieron llegar porque ya vendieron todo, lo que indica que hubo un mayor ingreso para ellos”, sostuvo.

Para cerrar también remarcó que fue nutrida la asistencia en el complejo municipal Salto Capioví, donde se presentaron alrededor de 1500 personas durante todo el fin de semana largo, por lo tanto fueron jornadas arduas en suelo capiovisense con las opciones turísticas que se ofrecen para disfrutar en familia y con amigos.