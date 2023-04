Pista Misionero: Una multitud vibró con las primeras finales

lunes 03 de abril de 2023 | 4:30hs.

Bonda terminó primero en pista, pero no pasó la técnica y el triunfo lo heredó Barchuk.

Ante una multitud, que copó el autódromo Rosamonte de Posadas, los pilotos del Misionero de Pista se lucieron y disputaron grandes carreras en la primera fecha del año. El calor no fue impedimento para que los pilotos se entreguen por el espectáculo. En el TCM Independiente, se impuso el campeón Bruno Madelaire (Ford), pero su victoria no fue fácil ya que tuvo que pelear muy duro con el debutante Mariano Tajada (Ford). Sobre el final, el adolescente cometió unos errores, se fue afuera y eso allanó el camino a la victoria para el campeón. Segundo había terminado Guillermo Gonseski, pero su Ford no pasó la técnica y así Mariano Tajada terminó segundo en su debut. Tercero fue el interminable, Rubén ‘Cacho’ Ratoski (Chevrolet).

En la Copa Fiat 1.4, Diego Bonda cruzó primero la meta, seguido por Carlos de Ley. Pero los dos no pasaron la técnica y la victoria la heredó el santanero Diego Barchuk. Segundo fue el campeón Marcelo Smichowski y tercero fue el piloto de Eldorado Osvaldo Angermeier, quien cerró un gran fin de semana.

En el TC 4000 Misionero, Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) volvió a la victoria seguido por Nazareno Da Cruz (Dodge) y tercero llegó Ariel Seidel (Chevrolet).

Lo mejor de la tarde fue la pelea por la victoria de la Clase 3 entre el obereño Rafael Morgenstern (Renault Clío) y el campeón Juan Pablo Pastori (Renault Clío).

Morgenstern apeló a todo su oficio para defender la punta y Pastori hizo hasta lo imposible para pasarlo. El ex piloto del Top Race y TC2000 terminó ganando ante el campeón, quien fue segundo. Completó el podio Iñaki Beitia (Renault Clío), quien largó último en la serie y terminó tercero en la final.

Luego llegó la técnica y la brida del carburador del Clío de Morgenstern no dio la medida mínima y como el obereño apeló la clasificación quedó en suspenso y la Femad resolverá en la semana.

Finalmente, y cerrando el espectáculo, las 40 máquinas del TP Clase 1 dieron un gran show. El piloto de Leandro N. Alem José Luis De Lima (Fiat Uno) dominó todo el espectáculo y aguantó cada ataque de sus rivales, que se turnaron para querer bajarlo de lo más alto. Pero De Lima aguantó todos los relanzamientos. Luego del segundo auto de seguridad, se agregó una vuelta más de velocidad. El Fiat Uno de De Lima dijo basta y faltando menos de media vuelta para el final abandonó.

Así el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno) heredó a la victoria en una gran carrera para él. Completó el podio Juan Finten (Fiat Uno), que fue otro gran protagonista, y Santiago Mantilla (Fiat Uno), que le ganó el último lugar del podio a su hermano Carlos sobre la línea de llegada.

Al cierre de esta edición seguía la exhaustiva técnica de la Femad sobre los autos de la Clase 1.

La próxima fecha del Misionero de Pista será el 13 y 14 de mayo en el autódromo Ciudad de Oberá.

El fuego consumió el auto de los Bustos

En las primeras vueltas de la final de la Clase 3 se incendió el Toyota Etios de Bautista Bustos. Si bien el piloto pudo salir por sus propios medios, no sufrió lesiones y el trabajo de los bomberos fue en tiempo y forma, el fuego consumió por completo el nuevo auto que estaba estrenando la familia Bustos. La única nota negra de una maravillosa jornada de automovilismo en Posadas.