Comercios afirman que el inicio de año fue difícil por suba de precios

lunes 27 de marzo de 2023 | 10:15hs.

La suba de precios que hubo durante los tres primeros meses del año golpeó de lleno el bolsillo de los consumidores. Sólo en febrero, la inflación en el país fue del 6,6%. Sin embargo, estos aumentos también preocupan en gran medida a los mismos comerciantes, que reciben periódicamente nuevas listas con precios actualizados.

La situación hace que cada semana deban analizar nuevos aumentos en los productos y muchas veces incluso llegan a vender sin obtener ganancias.

Hay otros factores que también influyen en el análisis trimestral. La ciudad de Puerto Iguazú es una de las más beneficiadas por las asimetrías, la diferencia cambiaria favorece e impulsa las ventas a los países vecinos. Sin embargo, la situación económica del país perjudica el crecimiento del comercio, ya que la inflación constante e inestable provoca el aumento imparable de los productos, creando una sensación de estancamiento que impide el desarrollo a pleno de la actividad.

“Nunca sabemos, si bien tenemos buenas ventas a brasileños y paraguayos, sobre todo los fines de semana, el lunes no sabemos si las ganancias serán suficientes para reponer la mercadería”, indicó Víctor Fernández, comerciante de Iguazú.

Por su parte desde la Cámara de Comercio de Iguazú realizaron un análisis exhaustivo tomando en cuenta las variables y llegaron a la conclusión de que aunque las ventas han mejorado, el rubro no se encuentra pasando por su mejor momento.

“Tenemos que analizar las variables, no podemos decir ‘tenemos un balance positivo de los primeros tres meses del año’. Por un lado, las ventas aumentaron, pero por el otro la situación inflacionaria del país no permite que los comercios crezcan”, explicó Rodrigo Blanco, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú.

Blanco reconoció que el comercio en Iguazú se desarrolla de una mejor manera que en otras localidades debido a las ventajas de las asimetrías, pero advirtió que los comercios no están creciendo y tampoco se registran aperturas de nuevos locales.

“Desde la Cámara estamos trabajando con los bancos a fin de lograr financiamiento para poder crecer, actualmente es la única manera, ya que las ganancias que podrían permitir el desarrollo del rubro son muy inestables y en algunos casos la inflación llega antes”, manifestó.

Todos los comercios experimentan la misma situación, entre los más golpeados se encuentran los que se dedican a la indumentaria y calzados.

“Existen ciertas indumentarias que duplican el valor del costo en menos de diez días, comprar y tener mercadería en stock por varias semanas se traduce en que quizás esas prendas no se puedan reponer justamente por los constantes aumentos”, indicaron.

Muchos comerciantes del rubro indumentaria y calzados recalcaron que el mes más flojo fue febrero. “Creemos que los clientes optaron por priorizar el regreso a clases, en marzo mejoraron las ventas, pero seguimos con el mismo problema para reponer. La inflación nos deja sin opciones de reposición, existen meses que tenemos que invertir sin ver ganancias”, remarcaron.

Los comerciantes de Iguazú continúan apostando a las ventas en lo que respecta al comercio vecinal mientras esperan la llegada de turistas en Semana Santa.

Eldorado complicado

Comerciantes eldoradenses de distintos rubros coinciden en marcar que las ventas no repuntan en general. Solamente algunos rubros puntuales, como las librerías, tuvieron buenas ventas por el inicio del ciclo lectivo, sin embargo las otras continúan en baja.

“Si vos te fijás en la facturación neta, seguro que vendemos más, pero si hacés números más finos no sé si los márgenes de ganancia acompañan el ritmo inflacionario. Una de las cosas en las cuales bajaron las ventas en el último mes fue la carne. Eso porque aumentó de golpe alrededor de un 30%. En realidad recuperó un poco el precio porque durante 2022 tuvo poco aumento, pero el 30% de golpe impactó en el bolsillo del consumidor”, explicó Alejandro, propietario de supermercado mediano.

Una de las cuestiones planteadas por todos los comerciantes es el proceso inflacionario que impide hacer algún tipo de proyección.

“En nuestro caso más o menos nos defendemos porque somos propietarios del local, no pagamos alquiler y trabajamos nosotros, pero los costos fijos aumentan. Por ejemplo, de energía pasé de pagar 280 mil pesos a casi 400 mil, y eso de alguna manera lo tenés que cubrir. Ahora me llegaron nuevos precios de las gaseosas y aumentaron un 6%. Con casi toda la mercadería es así, no es que sea como antes aumentos del 2, o 3%. Entonces nuestros clientes se han ido a acostumbrando a comprar lo imprescindible, lo que necesitan para el día o un par de días. Es difícil la situación y no pareciera que vaya a cambiar pronto”, agregó Alejandro.

El panorama en los comercios de indumentaria no es diferente. “En febrero se vendió un poco más por el tema del inicio de clases, pero marzo viene muy flojo en las ventas. Además, mucha gente en febrero compró con tarjeta y se endeudaron, entonces en marzo se cuidan. Eso pasó siempre, que se venda bien en febrero y que en marzo bajen las ventas. Pero este año me parece que el bajón se nota más. Los ingresos de la gente no acompañan el aumento de precios, que se da todos los días y eso también influye”, comenta Cecilia, empleada de un comercio de Eldorado.

Por su parte, Roberto, viajante de una marca de calzados que se encontraba presente en uno de los comercios consultados, agregó:“Yo, que ando por distintos lugares de la provincia, con una clientela de hace años, puedo asegurar que por lo menos en mi rubro se está moviendo muy poco. Incluso a algunos lugares les llevo la mercadería dependiendo de la cantidad que pidan, porque hay veces que no cierran los números. No es sólo el combustible, es el hotel, la comida, todos los gastos que aumentan, y cuando hacés números, hay veces que no compensa”.

Uno de los rubros que tuvo buenas ventas fue el de las librerías y artículos escolares. “En febrero se vendió bastante. No igual que en años anteriores, pero dentro de todo bien. Pero ya pasó el inicio de clases y marzo está complicado. El problema sigue siendo los aumentos constantes de precios”, afirmó Mariela, vendedora de un comercio.

“Todo lo relacionado con el papel aumenta semanalmente y eso impacta en hojas, cuadernos, justo lo que necesita reposición en las escuelas. La verdad que no sé qué pasará el resto del año, pero nosotros tenemos que seguir trabajando e ir acomodándonos a lo que pase”.

Tecnología con mejoras

En comparación al año pasado, estos primeros meses vienen siendo mejores comercialmente para El Soberbio. Pero aunque las expectativas,están puestas en los próximos meses, existe mucha incertidumbre por la constante aplicación de restricciones a las importaciones de productos tecnológicos que se viene haciendo.

Igualmente siempre se mantiene la expectativa de mayor crecimiento, pues la pandemia impulsó que el consumo de productos tecnológicos fuese mayor.

La informática es uno de los rubros que sigue en crecimiento. Foto: Yohana Silva

“A partir de ahí se empieza a comercializar más, se le da más importancia a la informática como fuente de trabajo y mayor comodidad para estar conectados desde sus hogares.”, se indicó desde la casa comercial F8, ubicada en pleno centro de El Soberbio, que desde hace años está en el mercado. Indicaron además que trabajan para equilibrar sus precios y garantizar clientela a pesar de la constante inflación que atraviesa el país.

Además, afirman que van analizando el stock de productos para hacer frente a la escasez de los mismos debido a las restricciones y constantes subas del dólar que afecta las ventas.

Con la información de corresponsalías Puerto Iguazú, Eldorado y El Soberbio