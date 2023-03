La oposición criticó chicanas y la falta de anuncios del Presidente

jueves 02 de marzo de 2023 | 5:00hs.

Diversas repercusiones generaron el discurso del presidente de la Nación. La oposición cuestionó la falta de anuncios y los sectores cercanos al gobierno prefirieron apuntar que representó solo un repaso de lo realizado, lo cual justamente es parte de la convocatoria del mandatario nacional al recinto.

Muchos opositores utilizaron las redes sociales para expresar su posición respecto al discurso presidencial. “El principio del fin. Hoy comenzó el final de la decadencia argentina. Luego de un siglo de fracasos este es el último discurso de Apertura de Sesiones de un presidente que defiende este modelo que sólo beneficia a los políticos. El año que viene empieza una nueva historia”, escribió en Twitter el dirigente Javier Milei.

“Me levanté del recinto y me fui porque no puedo admitir que se diga una barbaridad semejante. El presidente miente: no puede decir que la Ciudad de Buenos Aires no es parte del convenio de coparticipación”, añadió el senador nacional del bloque de la UCR, Martín Lousteau.

Quien también pertenece al espacio de Juntos para el Cambio, María Eugenia Vidal, añadió que fueron “120 minutos de relato. Lo mismo de siempre. Ataque a los medios, a la Justicia y a la oposición. Nada sobre cómo bajar la inflación, frenar la inseguridad o combatir el atraso educativo”.

La mirada de los misioneros

Si bien los representantes misioneros tuvieron asistencia perfecta a la asamblea legislativa y escucharon atentamente las dos horas del mensaje presidencial, ninguno salió a destacar algún anuncio.

Los senadores Maurice Closs, Magdalena Solari y Humberto Schiavoni, junto a los diputados nacionales Diego Sartori, Carlos Fernández, Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni, Cristina Brítez y Héctor Bárbaro ocuparon sus bancas durante la asamblea parlamentaria pero no fueron parte ni de los aplausos ni de los abucheos que se escucharon ayer al mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cuando terminó el acto, El Territorio dialogó con los representantes misioneros. Si bien ninguno salió a alabar el discurso presidencial, se diferenciaron en dos miradas distintas: por un lado, los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio dijeron que “fue un pobre discurso de campaña, sin ninguna solución concreta a la colección de problemas que tiene hoy cada familia argentina”.

Mientras que desde el interbloque del Frente de Todos y de Provincias Unidas hubo una tibia aceptación de la palabra del presidente y se inclinaron a destacar los 40 años de democracia y la necesidad de “tejer puentes con todos los sectores del parlamento para sacar las leyes que se necesitan”.

El diputado radical Martín Arjol dijo que “no hubo un sólo anuncio de los que espera la gente. No dijo nada sobre cómo reactivar la economía, cómo generar más puestos de trabajo, cómo asistir a las economías regionales como la de Misiones. Nos quedó el sabor a nada.”

Seguidamente Arjol dijo que sintió “un presidente que vive en otro planeta. Hablaba de logros cuando lo que uno ve en la calle es necesidad. Hablaba de avances cuando lo que vemos son retrocesos permanentes en la calidad de vida de las poblaciones”.

Por su parte la diputada del PRO, Florencia Klipauka señaló que “es increíble lo aislado que está el presidente de la realidad del resto de la gente. No dio ninguna idea de cómo superar la inflación que empobrece a todos los bolsillos, de la inseguridad de las calles y de la preocupación de los padres que este año más que nunca les cuesta tanto comprar los útiles para que sus hijos vayan a la escuela”.

El senador Humberto Schiavoni, también de Juntos por el Cambio añadió que “el discurso del presidente fue un papelón, basado en datos falsos y chicanas para la justicia en una clara intención de quedar bien con la vicepresidenta. Una alocución muy pobre en materia de anuncios para un país que requiere soluciones urgentes”.

La grieta institucional

El senador misionero Maurice Closs dijo que “en esta asamblea legislativa quedó demostrado que a la grieta política se suma ahora la grieta institucional que enfrenta a los tres poderes del Estado, que son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

El vicepresidente primero del Senado de la Nación lamentó “esta sumatoria de desencuentros que ahora agrega el enfrentamiento entre los poderes del Estado que es una situación más que complicada en un contexto donde deberíamos estar más unidos en sacar el país adelante”.

El senador misionero aclaró que “el presidente argumentó muy bien el porqué de su crítica al Poder Judicial, con temas como la coparticipación federal de impuestos, el Consejo de la Magistratura y las causas judiciales contra Cristina Fernández. Pero la realidad es que más allá de estar a favor o no de esas posturas es claro que institucionalmente estamos peor que el año pasado”.

Un discurso sin anuncios

El diputado nacional, Diego Sartori del Interbloque Provincias Unidas explicó que “evidentemente hoy -por ayer- no asistimos como en otras asambleas legislativas a discursos de anuncios. Esta vez más bien fue una especie de balance de gestión, que es lógico en un presidente que está terminando su mandato”.

Cuestionó abucheo

Por su parte la diputada nacional Cristina Brítez del Frente de Todos explicó que “sobre la gestión de Alberto cada argentino y cada argentina sacará su conclusión personal, y por eso prefiero quedarme con los dos hechos históricos de esta asamblea: la número 40 en Democracia y por primera vez presidida por tres mujeres, en un claro ejemplo de las conquistas que hemos logrado. Un Congreso con autoridades femeninas como Cristina Kirchner y Claudia Abdala en el Senado y con Cecilia Moreau en Diputados”.

Seguidamente la diputada camporista criticó “el abucheo de la oposición, con legisladores que se sienten incómodos cuando se habla del poder judicial porque son cómplices de sus maniobras antipopulares”.

