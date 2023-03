Economía, inflación y reservas

jueves 02 de marzo de 2023 | 6:04hs.

En el inicio de su discurso, el presidente destacó que “la economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%, sumamos más crecimiento al 10% de 2021. Somos uno de los países que más creció en los últimos dos años. Las predicciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos de los países que más crecimos en el mundo y de la región”.

Sostuvo que “serán 3 años de crecimiento consecutivo, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que hay que distribuir la riqueza. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”.

Y añadió: “Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que queremos”

Alberto Fernández sostuvo que se continúa ordenando la economía. “Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos en el gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el ministro de Economía”.

“No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte”.

Sobre la alta inflación, sostuvo que “es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”.

“Las ventas al exterior aumentaron 13,5%. Estamos frente a un récord histórico. Pero además debemos resaltar que, si se analizan las exportaciones por grandes rubros, se destaca el ascenso de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que crecieron respecto de 2021, un 15,8% y son las más altas desde el 2013 mientras que las de origen agrícola son las más altas de la historia”, destacó.

Y continuó: “estamos exportando con mayor valor agregado. Estamos exportando más trabajo argentino. Al mismo tiempo tuvimos récord de importaciones. Nosotros llevamos adelante una administración de un bien escaso como son las divisas para que, prioritariamente, se vuelquen a la producción. Repito una vez más. Una política central del gobierno es cuidar las reservas y continuaremos en esa senda”.

