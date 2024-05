Comenzaron a entregar los Menús de Asistencia Alimentaria para estudiantes de la facultad de Exactas | El Territorio

Fueron alrededor de 110 alumnos los que pudieron retirar su menú. Según explicó el decano de la facultad la cantidad de alumnos beneficiados van a variar semana a semana, siempre adecuándose al presupuesto que poseen

martes 21 de mayo de 2024 | 11:39hs.

Unos 110 alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN), comenzaron a recibir desde ayer lunes, el menú de asistencia alimentaria para estudiantes. La entrega se realizará todos los días hábiles, entre las 11:30 y las 13:00 horas, en el Club Tokio, a menos de dos cuadras del Edificio Central de la Facultad. En esa línea, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dardo Martí dio detalles de cómo se lleva adelante la entrega del menú alimentaria a estudiantes y cómo están tratando de sortear la emergencia alimentaria.

“Estamos en una situación muy dinámica, estamos contentos con la entrega del menú para los estudiantes que han solicitado a partir de marzo el comedor. El objetivo es atender la mayor vulnerabilidad de los estudiantes con muy buen rendimiento académico y que realmente necesita una asistencia alimentaria y eso hemos resuelto”, manifestó Martí en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En cuanto cómo funciona la entrega del menú, el decano explicó que todos los estudiantes pueden solicitarlo, desde allí se analiza el rendimiento académico y la vulnerabilidad del estudiante para lugar dar la confirmación. “La situación es muy dinámica, todos los estudiantes están con posibilidades de solicitar esta ayuda que sería como una beca alimentaria. No es que es un caso cerrado en que la cantidad de estudiantes debe ser de 110, la semana que viene puede a ver más o inclusive menos, todo va a depender de la demanda y el presupuesto con el que cuenta la facultad”.

Cabe señalar que para acceder al menú, cada estudiante debe anotarse a un formulario electrónico el cual tiene tiempo hasta las ocho de la mañana para confirmar su asistencia. “Para la primera entrega la gente seleccionada fue de 110, la semana que viene puede aumentar, esto es bien presupuestario”, expresó y añadió “esto va a ir variando, tienen que avisar y no pueden faltar, un alumno no puede pedir y luego no ir a retirarlo porque es sacarle una necesidad a alguien que si lo necesita”.

Expectativa a que la emergencia alimentaria mejore

Si bien, por el momento se entregan estos menú alimentarios, Martí se mostró esperanzado en que la situación se puede revertir y que los alumnos vuelvan a comer en los comedores universitarios.

“Personalmente estoy muy confiado de que va a haber un re análisis general como hubo con la Universidad de Buenos Aires a nivel nacional de presupuesto para el funcionamiento de las universidades, que va a haber un poco de sentido común y que esto lo vamos a estar resolviendo a la brevedad, esto justamente es dar continuidad y tratar de sostener el sistema en aquellos estudiantes que realmente lo requieren”, indicó y agregó “hoy por se retira el menú porque es más eficiente esta modalidad que la de que los estudiantes vengan a comer, es lo más eficiente que hemos conseguido y digamos lo menos oneroso, porque tener espacios donde alquilar o cientos de utensilios y bandejas que lavar suma en insumos como agua, detergente, gas, algo que hoy no nos alcanza con el presupuesto actual”.

“Es absolutamente imposible de afrontar para muchos de los estudiantes la comida diaria, sobre todo a los que vienen del interior, a quienes los tenemos identificados. El año pasado teníamos 500 estudiantes comiendo en el comedor universitario con el 50 o 60% del presupuesto para su funcionamiento. Hoy necesitamos tres presupuestos totales para poner en funcionamiento el comedor y poder costear los servicios en las aulas”, finalizó Martí.