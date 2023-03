Alberto Fernández, duro contra la corte: “tomó por asalto la magistratura”

jueves 02 de marzo de 2023 | 6:06hs.

El presidente Alberto Fernández dio apertura ayer al período ordinario de sesiones ante la Asamblea Legislativa. Representó el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso y el último mensaje de su actual mandato y aprovechó para repasar su gestión, se refirió al dólar, la inflación, el FMI y las reservas. Consideró que Cristina Kirchner “es perseguida” y aunque no habló de “proscripción” dijo que están buscando su “inhabilitación política”.

Uno de los puntos centrales de su alocución tuvo como protagonista al Poder Judicial, en general, y en particular a la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cuestiones criticó el fallo que favoreció en la distribución de recursos a la Ciudad de Buenos Aires (Caba) en perjuicio de las provincias.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, sostuvo.

Tras aclarar “soy orgullosamente porteño”, añadió: “No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos”.

Otros cuestionamientos

Al cuestionar al máximo tribunal, apuntó las intromisiones “por asalto” en el Consejo de la Magistratura que modificó su funcionamiento. “La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre esto. Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, agregó el presidente.

Tal situación provocó un clima de tensión con la oposición que incluyó gritos, cánticos, acusaciones cruzadas y el abandono del recinto de algunos diputados.

Las críticas de Fernández a la Corte llegaron casi una hora y media después del inicio de la intervención ante la Asamblea Legislativa, y ante la atenta mirada de los únicos dos jueces del máximo tribunal que asistieron, el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, y el vice, Carlos Rosenkrantz. El mandatario hizo alusión a la independencia de poderes del Estado y recordó que, al asumir prometió “ponerle fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la AFI son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. No hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, enumeró. “Esto es así mal que le pese a cualquiera”, cuestionó ante el griterío de la oposición.

En este punto, hizo referencia, sin nombrarlo, a la última filtración de chats protagonizados por el ministro porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, en los que conversa con diversas figuras del Poder Judicial, entre ellos, con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti. “Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, denunció a la par que dijo que “los ejemplos abundan”.

Por eso, Fernández respaldó el pedido de juicio político a los magistrados y le contestó a quienes aseguran que es inconstitucional. “Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso”. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, explicó.



Reencuentro con Cristina luego de 6 meses

“Normal. Institucional. Como corresponde”. Así calificaron desde el entorno de Cristina Kirchner el reencuentro con el presidente, a quien no veía personalmente desde septiembre pasado cuando, con motivo del atentado en su contra, recibió en su departamento de Recoleta.

Alberto dedicó un párrafo de su discurso a la condena en primera instancia a la vicepresidenta.

“Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo al respecto evitando mencionar la palabra “proscripción”. De esta manera, y tal como lo vienen haciendo en declaraciones públicas funcionarios allegados a él, Alberto Fernández tomó distancia de la postura kirchnerista que busca instalar la idea de proscripción de la exmandataria.

