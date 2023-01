El calor dejó varios descompensados y el riesgo de rayos UV es extremo

jueves 26 de enero de 2023 | 6:00hs.

“El índice extremo de rayos UV significa que no es recomendable estar expuesto al sol”, afirman los especialistas.

Las elevadas temperaturas en la región no dan tregua desde hace casi una semana. Una fugaz y breve lluvia de verano en horas de la tarde de ayer pareció traer un pequeño alivio sobre la capital misionera, pero apenas cayeron 1,7 milímetros de agua en algunos barrios posadeños y antes de que eso pasará la sensación térmica había llegado a 40,5° según los registros de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad). También hubo chaparrones aislados en Apóstoles y Garupá.

En ese contexto caluroso y sofocante, la Red de Traslados de Misiones, que depende del Ministerio de Salud Pública, realizó desde el lunes y hasta ayer catorce atenciones a personas desvanecidas en la vía pública en la capital provincial.

Sin embargo, aunque el calor pega fuerte, los números aún no superaron el récord histórico del 24 de enero de 2022, cuando la temperatura en Posadas marcó 42,5° y la térmica se alzó hasta los 47,7° en la ola de calor más intensa de la que se tenga registro.

“Estamos atendiendo personas, pero no es tanto, por lo menos comparado con el año pasado”, dijo la médica Andrea Silvero Gallardo, responsable del Departamento de Emergencias del Hospital Madariaga.

La breve lluvia terminó con el día de playa en El Brete. FotoS. SEBASTIÁN VELOZO

En igual sintonía, desde el Servicio de Clínica Médica del mismo centro médico alientan a la población a extremar los cuidados para evitar cuadros de deshidratación, afección causada por la pérdida de líquido del cuerpo.

“Hay que evitar realizar actividades intensas, extremas, estamos teniendo internaciones por deshidratación, sumados a otros cuadros o relacionados con la realización de la actividad intensa no habitual”, señaló la médica Alejandra Schmid, al tiempo que agregó que los niños y adultos mayores son los principales afectados.

Así, teniendo en cuenta que estos dos grupos generalmente no piden, hay que ofrecerles constantemente agua para que tomen, dado que la hidratación debe hacerse siempre con este líquido.

Sobre la cantidad de agua que debe beber una persona para estar hidratada, explicó: “La hidratación será recomendada en relación a las patologías de base del paciente, por lo que la consulta a un médico clínico, con una evaluación anual mínima, es fundamental para tener conocimiento del estado de salud en el que nos encontramos y tomar las medidas según edad y sexo”.

A ello agregó que las personas mayores presentan pérdidas insensibles de líquidos, es decir que “tienen disminuida la sensibilidad de la sed, por lo que la hidratación tiene que ser a pesar de eso. Hay que observar la lengua y las mucosas, éstas deben estar húmedas, la orina no debe estar concentrada y no disminuir en cantidad, al presionar la piel no deben permanecer pliegues”.

Además sostuvo que “ante las altas temperatura que estamos teniendo, el consejo es usar ropas frescas, de colores claros, no exponerse al sol, en horarios pico de temperatura, entre las 10 y las 16, tratar de evitar la exposición al sol, buscar la sombra y mantenerse hidratados bebiendo agua”.

Previsión

Pese a la breve lluvia de ayer que bajó la temperatura por 10° hasta los 26° cerca de las 17, hoy y mañana estará caluroso.

La previsión de la Dirección de Alerta Temprana indica que hoy amanecerá mayormente despejado y cálido y en el transcurso de la jornada se incrementarán las temperaturas llegando a una sensación térmica próxima a los 40º en la zona Sur. Se prevé que a la noche la rotación de los vientos genere algo de alivio.

Mañana se prevé que el día arranque con cobertura nubosa parcial en una nueva jornada calurosa. Para la tarde, Alerta Temprana pronosticó que ingresará un frente frío propiciando inestabilidad que ocasionará chaparrones sobre la zona Sur.

El alivio al calor llegaría recién hacia la tarde del domingo.



Golpe de calor: las claves

Población afectada.

Los niños y adultos mayores son las dos franjas de población más propensas a sufrir un golpe de calor. Ocurre cuando la temperatura del cuerpo alcanza los 40° o más.

Síntomas.

Elevada temperatura corporal, piel roja y seca (se agota la transpiración). La respiración y frecuencia cardiaca aumentan, hay dolor palpitante de cabeza y mareos.

Prevención.

Se debe dar el pecho a los lactantes con más frecuencia. Ofrecer a los niños y adultos agua durante todo el día. Evitar el ejercicio físico intenso y la exposición bajo los rayos del sol.

Cómo actuar.

Si ocurre se debe llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado. Ducharlo con agua fresca y consultar al centro de salud.

La radiación UV tiene capacidad de traspasar las nubes