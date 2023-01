Revelan sobreprecios en automóviles usados ante la falta de modelos 0km

miércoles 18 de enero de 2023 | 6:00hs.

La falta de dólares sigue impactando en distintos sectores. Aquellos que dependen casi exclusivamente de la moneda extranjera ven disminuidas sus ventas debido a la falta de insumos o productos importados. Esto golpea tanto al sector productivo como comercial, de distintos rubros. Uno de ellos es el automotor.

De acuerdo a lo que confirmaron desde el sector, uno de los problemas que registran es el sobreprecio en los usados, ya que ante el faltante de modelos nuevos, el mercado sube sus valores. Indican que incluso se llega a pagar más por un seminuevo modelo 2021 - por ejemplo - que por un 0km 2023. Es que el primer caso es palpable y quien tiene el dinero puede llevárselo a casa en el acto, a diferencia del segundo, donde no se sabe cuándo podría estar en stock. Esto, sumado a la escalada inflacionaria y la crisis que se agrava, hace que muchos que tenían la posibilidad de comprar un vehículo desistan, ya sea por las altas tasas del banco o por la priorización de gastos más urgentes.

En este sentido, la actividad no está pasando el mejor momento y aducen que el 2022 fue para el olvido. Y aunque se ve un leve movimiento en enero, las ventas siguen estando por debajo de otros años.

En contraposición, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su índice de patentamientos de diciembre 2022 y según el informe, el año terminó con una leve suba respecto de 2021 (ver Índice de patentamientos...”).

No obstante, el mismo organismo aclaró que los niveles siguen por debajo del 2020 y que la categoría que más subió fue la de maquinaria agrícola, vial e industrial, coincidentemente con lo que afirman desde las concesionarias misioneras.

Sobreprecios

Carlos Lowe, empresario automotor, explicó a El Territorio que “por las trabas a las importaciones, muchos modelos tardan en venir. Incluso el 2022 cerró bien pero muy atado a la oferta que era muy poca, creo que si había más oferta de automóviles se podría haber duplicado la venta”. Y seguidamente, se refirió a la falta de unidades que lleva a que muchos elijan comprar uno seminuevo, aunque a veces más caro. “Aquel que vendió su auto 2021 por ejemplo y tiene la plata en mano tiene, quiere quizás un 0km y no hay. No están. Entonces busca comprarse uno usado porque no quiere esperar tanto tiempo para tener el vehículo”, expresó.

Remarcó además que “empieza a haber sobreprecios, porque un 2021 está más caro que un 2023”. A modo de ejemplo, una T cross 2023 ronda los 5.800.000 pesos mientras que una 2021 cotiza a 6 millones y medio. “La diferencia es que la 2023 no existe, no está y la 2021 te la podés llevar ahí en el momento”, aseveró Lowe. Al tiempo que resaltó que este problema lo tienen con los importados principalmente, que son los que están en falta; y de esos modelos, los más demandados son los Polo, Nivus y Virtus.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio Automotor de Misiones, Fabián Malarczuk, indicó que efectivamente “ocurre que hay sobreprecios de usados cuando empieza a haber faltante de 0km”.

“En parte se regularizó el problema que había en 2022 con los automóviles que no llegaban, pero igualmente hay marcas que tienen retraso. Por eso creemos que este año tampoco va a ser fácil por la falta de dólares, los vehículos tienen alto componente importado y por eso juega un papel muy importante”, afirmó. Mientras que atestó: “la gente que tiene el dinero y ve que hay demoras en los 0km que quiere, sale a buscar seminuevos, que son usados pero casi intactos, hasta olor a nuevo tienen algunos. Y cuando están muy apurados en conseguir, por ahí pasa que deben pagar precios por sobre el valor del mercado”.

Justamente sobre los últimos incrementos en los modelos este año, dijo que el aumento acompañó la inflación, siendo de entre un 4 y 8 por ciento.

Demanda

Sobre el movimiento actual, Malarczuk dijo que “el año pasado, comprarse un usado fue mejor negocio que ahorrar en dólares, pero no sabemos qué va a pasar este año”.

Respecto a la demanda, mencionó que este mes está habiendo muchas consultas, pese a que el 2022 “fue un año para el olvido, también a nivel nacional”. “Enero siempre tiene movimiento, la gente sale de vacaciones o cambia el auto, dentro de las posibilidades por la crisis también”.

“No llegaremos al promedio histórico pero al menos nos incentiva y nos ayuda a cubrir los costos operativos. El año pasado teníamos bajas expectativas y ni siquiera esas bajas se cumplieron, fue muy malo”, recordó.

En cuanto a la demanda, sostuvo que se amplió la brecha y que oscila entre modelos 2010 a 2022, y que las preferencias “van por los automóviles más económicos”.

“Enero tiene mucho movimiento de patentamientos pero son de automóviles que fueron llegando y corresponden a ventas del año pasado. La venta está medio quieta, es un enero tranquilo en ese sentido”, indicó Lowe sobre la demanda actual de vehículos.

Asimismo, hizo referencia a la crisis y la inflación que también golpean al sector, y resaltó que “hay una gran parte del mercado, que es el empleado de comercio, empleado público, el empleado de oficina cuyo sueldo se quedó rezagado y aspirar a un 0 kilómetro se le complica por las mismas tasas que están altísimas en la financiación bancaria”.

“Se está volviendo a la costumbre de los planes de ahorro, que son muchas cuotas pero pagables. No hay otra forma. Una cuota de plan puede ser de 60 mil pesos, cuando en el banco con las tasas se va a 200 mil”, expresó.

Por eso, adujo, el mercado hoy está más ligado a las empresas que deben renovar unidades. “Las firmas que tienen que cambiar la flota, o que utilizan los móviles como herramienta de trabajo para la producción sobre todo”, resaltó Lowe.

Índice de patentamientos del Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el último lunes el índice de patentamientos correspondiente al último mes del 2022.

De acuerdo a lo que se detalla, el año terminó con una leve suba en referencia a lo ocurrido en 2021. Sin embargo, los números siguen por debajo de los niveles de años anteriores, incluyendo el 2020. Asimismo, la categoría que tuvo mayor crecimiento fue la de maquinaria agrícola, vial e industrial.

De esta manera, el informe da cuenta que en diciembre se patentaron 11.757 automóviles, lo que responde a un 15,8% más que el mismo mes de 2021. De ellos, solamente 136 fueron en Misiones, puesto que la gran mayoría se patentó en Buenos Aires.

En el mismo mes, el año 2021, Misiones había patentado 182 automóviles y en 2020, 197.

Afirman que el año pasado hubo muy bajas ventas