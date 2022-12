Itatí: enojo de peregrinos por precios elevados y la falta de mantenimiento

martes 13 de diciembre de 2022 | 4:00hs.

La peregrinación a la Virgen de Itatí es un clásico que cada año convoca a miles de feligreses de toda la región. La localidad correntina se convierte, en los primeros días de diciembre, en escenario de una fiesta popular que incluye serenatas, comidas y el disfrute de una jornada en familia o con amigos.

Sin embargo, en esta edición los reclamos respecto de los excesivos precios y la falta de mantenimiento de servicios vitales salieron a la luz. Peregrinos que viajaron desde Posadas se encontraron con costos que superaban cualquier parámetro inflacionario y estallaron las quejas.

No es la primera vez que se hacen evidentes las falencias en la organización de un evento que reúne a miles de personas. Los peregrinos en varias ocasiones exigieron que desde la Municipalidad de Itatí se mejore la situación y, por ejemplo, se instalen baños químicos, pero de momento no hubo gestiones para solucionar la problemática. El Territorio consultó a Francisco Romero, intendente del municipio correntino pero no obtuvo respuestas.

Para tener una idea de los valores que se manejaron en la jornadas del 7 y 8 de este mes, según testimonios de los peregrinos, una botella de agua mineral costaba 800 pesos, una bolsa de hielo 1.000 pesos, ingresar a los baños desde 100 pesos hasta 1.200 y los crucifijos en 5.000 pesos. Incluso hubo personas que llegaron a pagar hasta 250 pesos por una banana.

Una de las principales quejas de las personas que visitaron la Basílica fue el costo de los alquileres temporarios. “Nosotros, como nos quedábamos solamente una noche, optamos por la carpa. Pero te cobran 50 mil pesos por una habitación con camas y aire, sin ninguna otra comodidad; sin sábanas por ejemplo”, describió Soledad, vecina de Posadas que hace quince años visita Itatí en la festividad de la Virgen. A ello aclaró que “siempre fue caro”.

“Esta vez encontramos un lugarcito gratis, pero algunos campings cobran hasta 7.000 pesos por carpa”, comentó.

“Hay baños públicos, pero las condiciones en las que están dan lástima y lo que más llama la atención son las condiciones de los baños que sí se pagan. No hay mantenimiento”, aseveró y criticó: “Sigue siendo un viaje que no está preparado ni tiene consideraciones para las mujeres, nos tenemos que rebuscar”.

“Itatí siempre fue caro, nosotros llevamos todo, nunca compramos nada allá. El lunes la botella de hielo estaba 100 pesos, el martes estaba 150 pesos y el día de la Virgen estaba entre 250 y 800 pesos, dependiendo el tamaño”, contó Darío, un posadeño que va todos los años en bicicleta desde hace más de una década.

Por otra parte, Marcelo Prochaska, vecino de Posadas y referente de los biciperegrinos desde hace años, señaló que “antes eran muchas más las personas que se quedaban, en estas últimas visitas la mayoría la gente va, hace su cumplido y se vuelve”.

Al mismo tiempo, agregó: “Yo averigüé una habitación para dos personas, salía 16 mil pesos y es mucha plata para un peregrino. Entre nosotros viaja gente que se va con la naranja y un sanguchito, a llegar como se puede”, haciendo referencia al poder adquisitivo de la mayoría de los fieles que quieren cumplir con la tradición y se trasladan hasta el encuentro con la Virgen.

Hay quienes quizás corrieron con más suerte y consiguieron una habitación con cama de una plaza desde 4.000 pesos.

El factor clima fue un elemento que tomó protagonismo dado que hubo térmicas que superaban los 40° a la tarde. “Mucha gente queda en lugares que no tienen aire acondicionado. Es un tema el de los precios, por ejemplo, es incomprable una bolsita de hielo, cualquier tubito de los que se arman en las casas no lo vas a pagar menos de 300 pesos, y de ahí para arriba”.

A su vez hizo hincapié en la logística de organización del evento, “el municipio debe poner a disposición una logística para que la gente tenga baños químicos y facilitar algunas cosas”. Otro de los reclamos que se hizo sentir entre los asistentes fue la falta de operativos de seguridad por parte del gobierno correntino al momento de la celebración, así como la limpieza de residuos en las inmediaciones de la Basílica.

Asimismo, Wildo Bernal, quien fue parte de los que hicieron la procesión náutica, dijo: “El tema del alquiler a veces se les va la mano, a nosotros nos cobraron 1.500 por persona y fuimos un grupo de 45 personas”. Y agregó: “Yo hace 30 años que organizo el viaje y el tema de los baños siempre fue así, te cobran y son muy precarios. Nosotros que estamos acostumbrados al campamento nos acomodamos”.



En cifras

$16.000

Alojarse en una habitación con capacidad para dos personas costaba 16.000 pesos y hay quienes pagaron un monto mayor.